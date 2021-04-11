'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru ilk sınavı geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorun testini gerçekleştirdi.

Tesiste incelemede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarımız sürüyor.



Delta V’nin geliştirdiği;



🔥Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi



🚀Hibrit roket motor testi



🎯Tam başarılı!#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/gMUqIAGvuB — Mustafa Varank (@varank) April 11, 2021

​Varank'ın katıldığı testlerde; ilk olarak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programı'nın 2023 yılında 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Varank, roket motorunun bir örneğinin mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacağını belirterek, "Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk" dedi.