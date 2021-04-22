Araştırma: Çikolata ve tatlı çeşitlerine dayalı beslenme tarzı kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini artırıyor

Bazı yiyeceklerin kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskiyle ilişkisini analiz eden İngiliz bilim insanları; çikolata, tatlı çeşitleri, tereyağı ve beyaz ekmeğin yanı sıra tatlı içecekler ve reçelleri bu yiyecekler arasında gösterdi. Araştırmanın sonuçları, BMC Medicine dergisinde yayınlandı.

Tüketilen gıdaların kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski üzerindeki etkisini incelemek için Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Avustralyalı ve Çinli meslektaşlarıyla birlikte, başta beslenme olmak üzere, genetik yatkınlık ve çevresel etkilerin belirli hastalıkların gelişimine katkısını inceleyen UK Biobank verilerini analiz etti.

Analiz için araştırmaya 2006-2010 döneminde katılan ve 2017’den 2020'ye kadar hastaneye yatış ve ölüm kayıtlarına ilişkin bilgiler bulunan 37 ila 73 yaşları arasındaki toplam 116 bin 806 yetişkin İngilize ait veriler seçildi.

Katılımcıların beslenme alışkanlıklarıyla, hastalık ve ölüm nedenlerini ilişkilendiren araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskini artıran iki yaygın beslenme tarzı tespit etti.

Bunlardan birinin, çok miktarda çikolata ve diğer tatlı ürünlerinin yanı sıra tereyağı, beyaz ekmek, az miktarda taze meyve ve sebze içeren beslenme tarzı; ikincisinin ise yüksek miktarda şeker içeren alkolsüz içecekler, meyve suyu, reçel, çikolata, şekerleme, şeker, az miktarda tereyağı ve peynirden oluşan beslenme tarzı olduğunu belirlendi.

İlk grupta yer alan ve çoğunlukla sigara kullanan, spor yapmayan, genellikle obez veya hipertansif olan 60 yaş altı erkeklerde, kilolu olmayan, daha sağlıklı yiyecekler tüketen 60 yaş üzeri erkeklere göre kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Ağırlıklı olarak kadınların yer aldığı ikinci grupta ise çoğunluğunun sigara içmemesi ve fiziksel olarak aktif olmasına rağmen yüksek kolesterol, aşırı kilo, diyabet ve hipertansiyon hastalıklarının yaygın olduğu tespit edildi.