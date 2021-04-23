NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Megan McArthur, Shane Kimbrough, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Akihiko Hoşide'yi taşıyan mekik, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatıldı.

"Glad to be back in space for all of us." - @Astro_Kimbrough. The second stage has separated, and the @SpaceX Crew Dragon spacecraft with four astronauts aboard is in orbit, and on the way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ygzlgtVjWd — NASA (@NASA) April 23, 2021

​'Crew-2' adı verilen görev, SpaceX'in NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında gerçekleştirdiği, biri test uçuşu olmak üzere üçüncü personel taşıma görevi oldu.

SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'yeadı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'deadı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

Şirketin 'Crew-1' adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

'Crew-1 görevi', NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı 'Soyuz' mekikleriyle taşınıyordu.