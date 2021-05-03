Bilim insanları simülasyona başvurdu: 2021PDC, Dünya'ya çarparsa neler yapılabilir?

Çeşitli büyüklüklerde göktaşlarının Dünya yakınlarından geçeceği ve gezegeni etkileyebileceği haberleri sık sık gündemde kendine yer bulsa da birçoğunun doğruluğu teyit edilmiyor.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) araştırmacılar ise böylesi bir senaryonun gerçek olması halinde neler olacağını görmek için 1 haftalık tatbikat düzenledi. 35 milyon mil uzaktaki bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı ve 6 ay içinde çarpacağı simülasyonu üzerinde çalışan araştırmacılar, eldeki teknolojilerle böylesi bir çarpışmanın engellenemeyeceğini ve göktaşının Avrupa'nın doğusuna düşeceğini ortaya koydu.
Wait....you’re telling me Bruce Willis and Ben Affleck can’t save us?— Charles #GetCovered-ba (@charles_gaba) May 2, 2021
In a NASA simulation of an asteroid impact, scientists concluded they couldn't stop a space rock from decimating Europe https://t.co/qd938CuMf8
Simülasyonda Dünya'ya yaklaşan asteroide 2021PDC adı verildi. Senaryoya göre asteroid ilk 19 Nisan'da tespit edildi. 1 hafta sonra da bilim insanları bundan 6 ay sonra, yani 20 Ekim'de Dünya'ya yüzde 5 ihtimalle çarpacağı hesaplaması yaptı.
Tatbikatın 3. gününde 30 Haziran tarihine atlandı ve asteroidin tam nereye düşeceği daha da netleşmeye başladı. Hesaplamalar Avrupa'nın doğusunu hedef olarak gösterdi.
4. günde de etkilenecek alanın Almanya, Çekya ve Avusturya sınırına yakın bir alan olduğu tespit edildi. Nükleer bomba atılmış kadar etki yaratacağı belirlenen çarpma felaket karşısında araştırmacıların elindeki tek seçenek ise söz konusu bölgeyi tahliye etmek kaldı.
NASA kicked off tests to find out how experts could respond to a killer asteroid scenario.https://t.co/qwC3zTNBSS— Complex (@Complex) April 30, 2021
NASA'nın gezegen savunma yetkilisi Lindley Johnson, yaptığı basın açıklamasında, "Bu tatbikatlar, gelecekte potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya kalınması halinde koordine olabilmek için gezegen savunma toplumunun birbiriyle ve hükümetlerle iletişim kurmasına yarıyor" ifadelerini kullandı.
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