Çin'in roketi kontrolden çıktı, parçaları Dünya'ya düşebilir

İlk uzay istasyonunu kurma yolundaki Çin'in 29 Nisan'da ilk modül 'Tienhı'yı' (Gök Uyumu) uzaya yolladığı Long March- 5B Y2 roketinin kontrolden çıktığı ve parçalarının 10 Mayıs civarında Dünya'ya düşebileceği uyarısı yapıldı.
Out of control 21-TON Chinese rocket is falling to Earth and nobody knows where it could land https://t.co/2kHeRpMgIL— Daily Mail Online (@MailOnline) May 4, 2021
Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, SpaceNews sitesine yaptığı açıklamada, 21 tonluk ve 30 metrelik roketin parçalarının kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini söyledi.
Uh oh. “‘Out-of-control’ Chinese rocket falling to Earth could partially survive re-entry“: https://t.co/x31OU4Udn7— Diane Duane (@dduane) May 4, 2021
Söz konusu alanın büyük bölümü okyanuslarla kaplı olsa da roketin parçalarının yerleşim bölgelerine düşmesi de ihtimal dahilinde. Bu gerçekleşirse, roket parçalarının kontrolsüz biçimde Dünya'ya düştüğü en büyük senaryolardan biri gerçeğe dönüşmüş olacak.
ABD ordusunun '2021-035B' adını verdiği, hafta sonu 80 kilometre daha alçakta 'dolaşmaya' başlayan ve bugün itibarıyla saatte 27 bin 600 km hızla hareket ettiği belirlenen roketin yönü orbit.ing-now.com adresinden izlenebiliyor.
Rocket debris from China's space station launch is falling back to Earth — but where? https://t.co/QRyIXZzSzU pic.twitter.com/l83CMWbtDw— SPACE.com (@SPACEdotcom) May 3, 2021
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