Çin'in roketi kontrolden çıktı, parçaları Dünya'ya düşebilir

Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roket kontrolsüz biçimde Dünya'ya yaklaşıyor. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla hareket eden roketin parçaları yeryüzüne düşebilir. Uzmanlar atmosferden yanmadan kurtulabilen parçaların büyük ihtimalle okyanusa düşeceğini söylese de yerleşim alanlarının etkilendiği örnekler de var.

İlk uzay istasyonunu kurma yolundaki Çin'in 29 Nisan'da ilk modül 'Tienhı'yı' (Gök Uyumu) uzaya yolladığı Long March- 5B Y2 roketinin kontrolden çıktığı ve parçalarının 10 Mayıs civarında Dünya'ya düşebileceği uyarısı yapıldı.

Out of control 21-TON Chinese rocket is falling to Earth and nobody knows where it could land https://t.co/2kHeRpMgIL — Daily Mail Online (@MailOnline) May 4, 2021

​Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, SpaceNews sitesine yaptığı açıklamada, 21 tonluk ve 30 metrelik roketin parçalarının kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini söyledi.

Uh oh. “‘Out-of-control’ Chinese rocket falling to Earth could partially survive re-entry“: https://t.co/x31OU4Udn7 — Diane Duane (@dduane) May 4, 2021

​Söz konusu alanın büyük bölümü okyanuslarla kaplı olsa da roketin parçalarının yerleşim bölgelerine düşmesi de ihtimal dahilinde. Bu gerçekleşirse, roket parçalarının kontrolsüz biçimde Dünya'ya düştüğü en büyük senaryolardan biri gerçeğe dönüşmüş olacak.

Öyle ki McDowell, Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden biriyle de benzer bir sorununun yaşandığını hatırlattı: "Son yolladıkları Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş, Fildişi Sahili'nde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı."

ABD ordusunun '2021-035B' adını verdiği, hafta sonu 80 kilometre daha alçakta 'dolaşmaya' başlayan ve bugün itibarıyla saatte 27 bin 600 km hızla hareket ettiği belirlenen roketin yönü orbit.ing-now.com adresinden izlenebiliyor.

Rocket debris from China's space station launch is falling back to Earth — but where? https://t.co/QRyIXZzSzU pic.twitter.com/l83CMWbtDw — SPACE.com (@SPACEdotcom) May 3, 2021

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