Bilim insanlarından Venüs keşfi: Bir gün ne kadar sürüyor?

Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışma kapsamında, Venüs'e radyo dalgaları gönderilerek elde edilen verilere göre gezegende bir günün 243.0226 Dünya gününe eşit olduğu tespit edildi. Çalışmada, ayrıca Venüs ekseninin eğimini ve gezegenin çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü.

Daha önceki tahminler arasında tutarsızlıklar olsa da, Güneş sistemindeki en uzun güne Venüs’ün sahip olduğu biliniyordu. ABD’de yapılan yeni çalışma, Venüs’ün kendi etrafından dönmesinin 243,0226 Dünya günü ya da Dünya’da geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürdüğünü buldu.

14 yıl boyunca 21 kez radyo dalgaları iletildi

NTV'nin haberine göre bilim insanları, 2006'dan 2020'ye kadar Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) Californiya Mojave Çölü'ndeki Goldstone Anteni’nden Venüs'e 21 kez radyo dalgaları iletti. Ardından, West Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde belirli gezegen özellikleri hakkında bilgi sağlayan radyo yankısını inceledi.

Los Angeles California Üniversitesi’nde (UCLA) gezegen astronomi profesörü Jean-Luc Margo, "Her bir ölçüm, Venüs'ü dev bir disko topu gibi ele alarak elde edildi. Venüs'ü dev bir el feneri gibi çalışan Goldstone'daki radarla aydınlattık ve Dünya'nın yüzeyinine yansıyan dalgaları inceledik" dedi.

'Galakside muhtemelen milyarlarca benzer gezegen var'

Bununla birlikte, Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Margot, "Venüs, gezegen oluşumunu ve evrimi anlamak için harika bir laboratuvar ve bir taş atımı uzaklıkta. Galakside muhtemelen milyarlarca Venüs benzeri gezegen var" açıklamasını yaptı.

Yeni veriler, Venüs gezegeninin çekirdeğinin yaklaşık 7 bin kilometre çapa sahip olduğunu gösterdi. Önceki Venüs çekirdek tahminleri, gözlemsel verilerden ziyade bilgisayar modellemesine dayanıyordu. Margot, çekirdeğinin neredeyse kesinlikle demir ve nikelden oluştuğunun kanıtlandığını, ancak katı mı yoksa erimiş mi olduğu belirsiz olduğunu söyledi.

Belirgin mevsimler yok

Diğer taraftan araştırma, sahip olduğu 2.64 derece ile Venüs’ün kendi ekseni üzerinde neredeyse dik olarak döndüğünü gösterdi. Bu durum gezegenin ayırt edilebilir mevsimlerden yoksun olduğu anlamına geliyor. Dünya'nın eğimi yaklaşık 23.5 derece olduğundan Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanıyor.

Sıcaklıklar 417 santigrat dereceye ulaşabiliyor

Güneş sistemindeki ikinci gezegen olan Venüs, yapı olarak Dünya'ya benzese de boyut olarak biraz daha küçük. Yaklaşık 12 bin kilometre bir çapa sahip olan Venüs’ün üzerinde aynı zamanda sülfürik asit damlacıkları bulutlarıyla birlikte esas olarak karbondioksitten oluşan kalın ve zehirli bir atmosfer bulunuyor. Sera etkisi nedeniyle yüzey sıcaklıkları, kurşunu eritecek 471 santigrat derece sıcaklığa ulaşabiliyor.

Gün batımı ile gün doğumu arasındaki süre 117 Dünya gününe eşit

Öte yandan, Venüs doğudan batıya, yeni Güneş sistemindeki Uranüs dışındaki diğer tüm gezegenlerin tersi yönde dönüyor. Bu nedenle, gezegende gün batımından Güneş'in doğuşuna kadar 117 Dünya günü geçiyor. Çünkü Venüs Güneş etrafındaki yörünge yolunun tersi yönde dönüyor.

Ancak, Venüs, Dünya'nın diğer gezegensel komşu komşusu Mars'tan ve diğer Güneş sistemi destinasyonlarından daha az bilimsel ilgi gördü.

'Gelecekteki inme girişimlerine yardımcı olabilir'

"Yeterli veriye sahip olsaydık Venüs'ün diğer gezegenlerden anlaşılmasının daha zor olacağını sanmıyorum, ancak Venüs hakkında acınacak bir veri kıtlığı var. Neredeyse 30 yıldır Venüs'e NASA görevi yapılmadı ve bu zaman aralığında Mars'a yaklaşık bir düzine NASA görevi gerçekleştirildi" diyen Margot, Venüs'ün nasıl döndüğüne dair yeni bulguların gelecekteki iniş girişimlerine yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.