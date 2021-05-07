ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini vurmayacak

İlk uzay istasyonunu kurmak için 29 Nisan'da uzaya yolladığı Long March- 5B Y2 roketinin gövdesinin kontrolsüzce Dünya'ya düşüyor olmasıyla ilgili Çin sessizliğini korurken uzayda söz sahibi ülkelerden yeni açıklamalar var.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'birçok şeyi yapma kapasiteleri olduğunu' ama parçalarının birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen roket gövdesini vurmayı planlamadıklarını söyledi. ABD, parçaların yerleşim yerleri dışındaki bir bölgeye düşmesini ve kimsenin zarar görmemesini umuyor.
Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin de yakından takip ettikleri roket parçalarının düşebileceği muhtemel alanı gösteren bir harita paylaştı.
Возможная область падения— РОГОЗИН (@Rogozin) May 6, 2021
ступени ракеты-носителя «CZ-5B»
(№ международный - 2021-035B) pic.twitter.com/A4b1zyBwTW
Bu arada İtalya merkezli Virtual Telescope Project, 'Elena' robotik teleskopuyla roketin görüntüsünü yakaladı.
Virtual Telescope Project’in çekmiş olduğu görüntülerden yararlanan uzmanlar 435 mil yukarıdan geçen roketin son derece hızlı hareket ettiğini de duyurdu.
#CZ5B space debris, imaged a few hours ago by @masi_gianluca with our robotic telescopes. This is expected to re-entry our atmospjhere in a few days. #LongMarch5B #Tianhe1 #reentry @planet4589— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 6, 2021
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