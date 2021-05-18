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    NASA-Ingenuity Mars Helikopteri-3D

    ABD'li profesör: 'NASA, dünyadaki mikropları Mars'a taşımış olabilir'

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    Bilim
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    ABD’de bir profesör, NASA'nın Perseverance adlı gezginiyle dünyadaki mikropları Mars’a taşımış olabileceğini öne sürdü. Kızıl Gezegen’deki olası bir yaşamın Dünya’dan götürülebileceğini öne süren Prof. Dr. Christopher Manson, mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında hasara yol açabileceklerini söyledi.

    Mars’ta keşifler devam ederken ABD’de yer alan Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christopher Manson, Mars’ta keşfedilen yaşamın NASA laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığıı sorguladı. Weill Cornell Tıp Fakültesi’nde görevli olan Mason, böyle bir senaryonun, özel odalarda zorlu temizlik süreçlerinden geçen  uzay aracı montajlarına rağmen gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

    NTV'nin aktardığı habere göre Manson, NASA'nın Mars gezgini Perseverance’ın hava filtreleri ve sıkı biyolojik prosedürlerle tamamen sterilize edilmiş odalarda inşa edildiğini ve tüm ekipmanın makineye eklenmeden önce temizlendiğini açıkladı. 

    Mikroplar milyarlarca yıldır dünyanın her yerinde

    Mars
    © NASA
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    Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde,vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir” dedi.

    Bununla birlikte, Mason tarafından son zamanlarda yapılan iki çalışmada da, bazı organizmaların temizlik sürecinde ve Mars'a yapılan yolculukta nasıl hayatta kalabileceğinin yanı sıra, mikrobiyal türlerin uzayda ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösterildi.

    En büyük riski jet tahrik laboratuvarı oluşturuyor

    Mason, "Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu mikroplar için evrimsel bir seçim sürecini tetikleyebilir ve onların Mars'taki  bir yolculukta hayatta kalma şansı daha yüksek olabilir" diye yazdı.

    NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların kanıtı bulunduğundan en büyük riski oluşturuyor.

    'İleri kirlenme yaşanabilir'

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Perseverance adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
    © İHA / AYLİN KARADENİZ
    NASA, Perseverance’nin Mars'a iniş anına ait görüntüleri yayınladı
    Öte yandan Mason, eğer bu mikroplar Mars'ta ortaya çıkarsa, bunun araştırmacıların "ileri kirlenme" olarak adlandırdığı şeye neden olacağını, yani insanlığın kasıtlı veya kasıtsız olarak bir gezegenden diğerine mikrop götürebileceğini sözlerine ekledi. Mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında "hasara yol açabilecekleri" ve  astronatların sağlığı için büyük tehdit oluştırabileceği konusunda uyardı.

    Mars'tan örnek toplanmaya başlandı

    Öte yandan Persevance, Şubat ayında Mars'a indi ve gezegende yaşamı gösterebilecek işaretler aramaya başladı. NASA, Mars'tan alınan tüm numunelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için ekstra önlemler aldığını söyledi. Ancak, bilim adamları, bulguların Mars kökenli olduğundan emin olmak için testlerin yapılması gerekebileceğinin farkında olduğunu söyledi.

    Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan 'Perseverance' keşif aracı, iki metre uzunluğunda robotik bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda. Keşif aracı 18 Şubat’ta Mars’a iniş yapmıştı ve Mars’ta olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.

    Etiketler:
    Açıklama, Mikrop, dünya, Mars, NASA
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