ABD'de köpeklerin ömrünü uzatma çalışması: Başarılı olunursa insanlarda da denenecek

ABD’nin teknoloji merkezi Slikon Vadisi’nden bir şirket, insanların yakın dostları olan köpeklerin de sahipleri gibi uzun yaşamaları için bir çalışma başlattığını duyurdu. Bu kapsamda yüzlerce köpeğin üzerinde çalışma yapacaklarını aktaran uzmanlar, ilk etapta bir köpeğin ömrünün 6 aydan 3 yıla kadar uzatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Teknoloji endüstrisi geliştikçe Silikon Vadisi'ndeki araştırmacılar, insan yaşlanma sürecini durdurmanın yollarını geliştirme konusunda takıntılı hale geldi.

Süreç uzun süreli bisiklet sürmek ve aralıklı oruç ile başladı, ancak bazı girşicimler yaş konusunda takıntılı olan kişileri düzinelerce hap almaya, beyinlerine kök hücre enjekte etmeye ya da vücutlarına genç insanların kanını enjekte etmeye ikna etti.

Ancak bu tür 'yaşam uzatma uygulamalarının' işe yaradığı şimdiye kadar kanıtlanmasa da Celine Halioua, bu çalışmaları genişletti ve işin içine köpekleri de dahil etti.

Congratulations to @celinehalioua (ODF2) on a $11m raise for Loyal.



Loyal is developing treatments to extend the lifespan and increase the activity of older dogs.



Should the canine treatments be successful, human longevity could be next.



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​NTV'nin aktardığı habere göre, Halioua’nın sahibi olduğu 'Cellular Longevity' adlı start-up, köpeklerin ömrünü uzatma amaçlı tedaviler geliştiriyor ve aynı zamanda onları yaşlılıklarını daha aktif bir şekilde geçirmesini amaçlıyor.

26 yaşındaki Halioua, bu tür tedavilerin köpeklerde işe yaraması durumunda, tüketicilerin ve düzenleyicilerin insanlar üzerinde kullanılan benzer tekniklere daha uygun bir şekilde yönelmesini bekliyor.

'Köpekler için yapabilirsek insanlar da isteyecek'

Sinirbilimci olduğunu aktaran Halioua, "Köpekler şüphesiz insanlarla en çok benzeyen şekilde yaşlanan hayvanlar. Onlarla birlikte geliştik ve bizimle ortak bir ortama sahipler. Ayrıca zamanla yaşa bağlı hastalıklar da geliştiriyorlar. Bunu köpekler için yapabilirsek, insanlar da isteyecek" dedi.

11 milyon dolar fon toplandı

Diğer taraftan, Halioua’nın Loyal markası adı altında faaliyet gösteren şirketi, şimdiye kadar 11 milyon dolar fon topladı ve 2022'nin başlarında potansiyel yaşlanma karşıtı özelliklere sahip iki bileşiği köpekler üzerinde denemeyi planlıyor.

Halioua, insanlar için yaşlanmayı geciktirici ilaçlar ve terapiler geliştirmenin önündeki ana engelin çok uzun bir ömre sahip olmalarından kaynaklandığını belirterek, “İlaç şirketleri, onlarca yıla yayılan klinik araştırmalara yatırım yapma konusunda isteksizdir ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yaşlanma kadar geniş ve soyut bir şeyden ziyade, belirli bir hastalık veya semptomla mücadele eden ilaçlarla daha rahat. Sonuç olarak, bir dizi ümit verici yaşlanma karşıtı bileşik, klinik ortamlarda insanlar üzerinde büyük ölçüde test edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Had a ton of fun chatting with @ashleevance about Loyal's ideas on how to extend dog lifespan, our ~super secret~ plan to bridge dog longevity into human longevity, and our $11m seed raise to make it all happen! 🐶 https://t.co/bPcQewF1Td pic.twitter.com/YbAhBZIBRG — Celine Halioua (@celinehalioua) May 24, 2021

Yüzlerce köpek ve sahibi işe alınacak

Ancak Halioua, uzun yaşam için gerekli olan ilaçların ortalama ömrünün 10-13 yıl olan köpekler üzerinde güvenle edebileceğini söyledi. Bu kapsamda girşimci, şirketin yüzlerce hayvanı ve sahibini işe alacağını duyurdu. Öncelikle çalışmaların daha kısa ömürlü olan daha büyük ırklar için başlayacağını ilerleyen aşamalarda çalışmaya tüm ırkların dahil edileceğini söyledi.

Köpeklerin ömrünün 6 aydan 3 yıla kadar uzaması bekleniyor

Sonuçlarda ise köpeklerin normalde beklenenden 6 aydan 3 yıla kadar daha uzun yaşamasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Halioua, köpeklerin yaşlılık dönemlerini daha sağlıklı ve aktif şekilde geçirmelerinin hedeflendiğini vurguladı.