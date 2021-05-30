NASA'dan 20 yıllık çalışma: Samanyolu merkezinin mozaik görseli yayınlandı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Güney Afrika’da bulunan Chandra X Işını Gözlemevi ve MeerKAT radyo teleskopu tarafından 20 yıllık bir süreçte yaptığı 370 gözlem sonucunda Samanyolu’nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezinin görselini yayınladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu ipliklerin (aşırı ısınmış gaz iplikleri) ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu Galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.