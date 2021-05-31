NASA, 250 yıl önce keşfedilen galaksinin fotoğrafını paylaştı: 150 milyon ışık yılı uzaklıkta

NASA, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 galaksisinin fotoğrafını yayımladı. Başak Takımyıldızı yakınlarındaki galaksinin 150 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

NASA, ömrünü doldurmak üzere olan Hubble Uzay Teleskopu'yla 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin fotoğrafını paylaştı. 'Wide Field 3' kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çarpıcı detaylar bulunuyor.

🌀 A captivating spiral galaxy 150 million light-years from Earth@NASAHubble's Wide Field Camera 3 captured the images that allow us to see delicate structures of gas and dust within this galaxy in the constellation of Virgo: https://t.co/9O1VuCoZPM pic.twitter.com/quo6Xynypu — NASA (@NASA) May 29, 2021

​Şekli nedeniyle 'Araba Tekeri' adını alan bu galaksinin kenarları 100 bin ışık yılı genişliğinde bir alanı kapsıyor.

Yeni Genel Katalog'da yer alan galaksi, Yelken takımyıldızı yönünde bulunuyor.

NTV'nin aktardığına göre, Başak (Virgo) takımyıldızında bulunan NGC 5037, 1785 yılında besteci ve astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti.