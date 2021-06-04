'Kovid-19 kısıtlamaları sayesinde 2 grip türü yok olmuş olabilir'

Sağlık Bilimleri Dergisi STAT'da yayımlanan bilimsel makaleye göre, tüm dünyada alınan koronavirüs tedbirleri grip vakalarında gözle görülür bir düşüşe neden olurken, gribin 2 çeşidinin de ortadan kalmasını sağlamış olabilir.

STAT'da yayımlanan makalede, pandeminin başlamasının ardından alınan maske ve sosyal mesafe gibi tedbirler nedeniyle dünya çapında grip vakalarında önemli bir düşüş sağlandığı belirtildi. Makalede, influenze A tipi olan H3N2 virüsünün ve influenza B virüsünün ortadan kalkmış olabileceği kaydedildi.

Uzmanların H3N2 ve İnfluenza B virüsü ile ilgili veritabanlarını araştırdıkları belirtilen makalede, iki suşun da son 12 aydır görülmediği kaydedildi.

ABD'nin Seattle eyaletindeki Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nde biyolog olan Trevor Bedford, STAT'a yaptığı açıklamada, H3N2'nin 'neslinin tükenmiş' olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Manhattan'daki Mount Sinai Tıp Fakültei'nden grip uzmanı olan Florian Krammer ise, "Kimsede görüşmemesi tamamen ortadan kaybolduğu anlamına gelmez. Ancak böyle bir şey olmuş da olabilir" dedi.

“I think it has a decent chance that it’s gone. But the world’s a big place."



A pandemic upside: The flu virus became less diverse, simplifying the task of making flu shots https://t.co/grIOlcu27q — STAT (@statnews) June 3, 2021

​Dünya Sağlık Örgütü Hayvanlar ve Kuşlarda Grip Ekolojisine İlişkin Çalışmalar İşbirliği Merkezi direktörü Richard Webby de virüs türlerinin neslinin tükendiğini ilan etme konusunda temkinli davranmak gerektiğini söyledi. Grip vakalarında azalma görüldüğünü doğrulayan Webby, "Ancak yine de veritabanlarındaki verileri baz alarak, hangi grip türlerinin ortadan kalkmış olabileceğine dair tahminler hata yapma riski taşıyor" diye konuştu.

Makaleye göre, bazı uzmanlar grip vakalarındaki azalmanın sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlanabileceğini iddia etse de, konu koronavirüsün yayılmasını durdurmaya geldiğinde bu tür önlemlerin etkinliği hala çok tartışılan bir konu. Zira Münih Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makale Alman hükümeti tarafından uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının virüsü dizginlemede anlamlı bir rol oynamadığı sonucuna ulaşılmıştı.