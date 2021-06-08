Yaşamış en büyük dinozor türlerinden biri keşfedildi

Avustralya’da ilk parçası 2007’de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğu ve dünyanın da en büyük türlerinden biri olduğu açıklandı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bilim insanları, ilk parçası 2007’de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğunu açıkladı.

Research shows the dinosaur lived between 92 million and 96 million years ago when Australia was attached to Antarctica https://t.co/UyzOldmUoP — Evening Standard (@standardnews) June 8, 2021

​Dünya genelindeki en büyük 15 dinozor türü arasında yer aldığı da bildirilen dinozor fosilinin, 92-96 milyon yıl önce yaşayan, 'Titanozorlar' olarak bilinen ve bitki yiyen Australotitan cooperensis türü olduğu belirtildi. Kemik incelemelerinde boyunun yaklaşık 30 metre, yani 'basketbol sahası kadar' olduğu belirtilen dinozorun ağırlığı ise 67 ton olarak açıklandı.

Söz konusu dinozor türüne ait iskeletin ilk parçası Queensland eyaletinde bulunan Eromanga yakınlarındaki bir çiftlikte keşfedilmişti. Kısa süre önce de keşfedilen türün kürek kemikleri, uzuvları ve pelvik kemikleri bulundu. Kemiklerin uzak konumu, boyutları ve hassas durumları nedeniyle teşhis süreci uzun sürdü.