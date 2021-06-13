Gintsburg: Rusya'daki koronavirüs mutasyonlarını inceliyoruz

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya’da özellikle de başkent Moskova’da koronavirüs mutasyonlarının olduğunu, bu mutasyonların incelendiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Ülkemizde, özellikle de Moskova’da diğer ülkelerde olduğu gibi orijinal virüs mutasyonları var, bu kesin. Bu mutasyonların özellikleri ve mevcut diğer mutasyonlardan farklarını inceliyoruz” dedi.

Rusya’da 14 bin 723 yeni vaka

Öte yandan koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 14 bin 723 yeni vaka tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 208 bin 687 oldu.

Başkent Moskova’da 7 bin 704, Moskova bölgesinde 953, St. Petersburg’da 862 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 357 artarak 126 bin 430’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 9 bin 166 artarak 4 milyon 801 bin 335’e yükseldi.