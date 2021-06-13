NASA, Ay’a ilk kadın astronotu taşıyacak dev roketleri bir araya getirdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotları ve ilk kadını Ay’a götürecek dev roketleri bir araya getirdi. Artemis görevi çerçevesinde 65 metre uzunluğundaki dev ana roket, 54 metrelik iki küçük roketin ortasına yerleştirildi.

ABD'de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde NASA mühendisleri, fırlatma konfigürasyonunda bulunan üç temel unsuru ilk kez bir araya getirdi. 65 metrelik dev ana roket, Cuma günü iki küçük güçlendirici roketin ortasına indirildi.

Artemis görevi kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu Ay’a götürecek.

Ancak bu yıl yapılacak Artemis 1 görevinde uzay gemisinde astronot bulunmayacak çünkü mühendisler, insanlı uçuşlardan önce hem roketlerin (SLS) hem de kapsülün (Orion) entegre testini gerçekleştirecek. 2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi astronotlu test uçuşu olacak. Artemis 3 ise 2023 yılında astronotları, Ay’a götürecek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.

The @NASA_SLS #Artemis I core stage has been lowered down onto the mobile launcher in High Bay 3 of the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Teams are continuing work to secure the core stage to the solid rocket boosters for @nasaartemis I. pic.twitter.com/cINDCwDP7V — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 12, 2021

​NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. NASA’nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı. Artemis programı çerçevesinde NASA, Ay'ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için ilk kadını Ay’a götürecek.