Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi

Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.

Çinli araştırmacılar, 2015 yılında Gansu eyaletinde fosilleri bulunup Oligosen dönemde yaşadığı ortaya çıkarılan dev gergedanlara benzer yeni memeli türüne ait bilimsel sonuçları açıkladı.

Başkent Pekin'de Omurgalı Paleontolojisi Enstitüsü'nden Dr Deng Tao'nun yürüttüğü araştırmada, kalıntıları gün yüzüne çıkarılan türün, yaklaşık 26.5 milyon yıl önce yaşayan 'Paraceratherium linxiaense'a ait fosiller olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaklaşık 21 ton ağırlığındaki boynuzsuz memeli türünün, yaklaşık 7 metre boyunda olduğu kaydedildi. Bu da ağırlığının 4 büyük Afrika filiyle eşdeğer, boyunun da zürafadan daha uzun olduğunu gösteriyor.

A completely preserved skull with an articulated mandible and atlas, representing a new species of Paraceratherium from the upper Oligocene Jiaozigou Formation of the Linxia Basin in Gansu Province, China, on the border of the Tibetan Plateauhttps://t.co/bsXHdUokvj — COLIN MORLEY (@wessexougs) June 18, 2021

​'Paraceratherium linxiaense'nın kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; söz konusu türün, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları, İletişim Biyolojisi dergisinde yayımlandı.

That dino-sized rhino though https://t.co/73Vh4Oeg0o — Bibek Bhandari (@bibekbhandari) June 18, 2021

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