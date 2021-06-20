Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Enjoying the Earth views?



As the @Space_Station flies over the Pacific, @Thom_Astro & @Astro_Kimbrough continue preparations for a second solar array installation on a future spacewalk. pic.twitter.com/hzgW1UuivZ — NASA (@NASA) June 20, 2021

Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.