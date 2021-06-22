Kommersant: Rusya’da bilgisayarları beyinle uzaktan kontrol etmeye yarayan teknoloji üzerinde çalışılıyor

Kommersant’ın haberinde, Rusya’da bilim insanları tarafından insan beynine yerleştirilebilen ve böylelikle insanların bilgisayarları beyin güçleri ile kontrol edebilmesini sağlayan bir teknoloji üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Ancak Kremlin ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı, iddiayı doğrulamadı.

Kommersant gazetesine konuşan Rusya Eğitim Bakanlığı’ndan bir kaynak, hükümetin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla, ‘beyin-bilgisayar’ arayüzlerine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilmesi için çalışma grubu kurduğunu söyledi.

Gazetenin muhabirlerine gösterilen belgelere göre, ‘2021-2029 için Beyin, Sağlık, Zeka, İnovasyon’ isimli federal program, gelecekte kullanılacak teknolojileri hayata geçirmek için 54 milyar rubleden fazla bütçeye (737 bin 600 dolar) sahip olacak.

Haberde Rusya Bilimler Akademisi tarafından sunulan tekliflere Putin tarafından mart ayında ‘yeşil ışık’ yakıldığı belirtiliyor. Habere göre beyin sinyallerini bilgisayarlar tarafından okunabilen ve komutları gerçekleştirmeyi sağlayan mesajlara dönüştürmeye yönelik bir yazılım ve donanım, hayata geçirilmesi planlanan teknolojiler arasında yer alıyor.

Sürücülerin araçlarını uzaktan kontrol etmesini sağlayacak donanımlar ve yapay zeka için daha gelişmiş karar verebilme mekanizması da olası başka teknolojik yenilikler arasında görülüyor. İddiaya göre, hükümet yüksek bilgisayar teknolojisi alanında çok sayıda avantajları olduğunu ancak sektörün şu anda Rusya’yı bu alanda lider konuma yerleştirmek için yeterli maddi desteği almadığı görüşünde.

Kremlin ne doğruladı ne yalanladı

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada programla ilgili bilgisi olmadığını, konuyu ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini ifade etti.

Daha sonra Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, ‘beyinlere mikroçiplerin yerleştirileceğine ilişkin bir program olduğu bilgisini’ yalanladığını bildirdi. Açıklamada, programın başta belirlendiğini, ancak geçen yılın sonunda ‘uygunsuz yatırım’ olarak görülüp bütçesinin kesildiği belirtildi.