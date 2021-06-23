Ölüm bizi ayırana dek?: Mutsuz evlilikler erkeklerde ölüm riskini artırıyor

İsrail'de yaklaşık 32 yıldır süren bir araştırma evliliğinde mutsuz olan erkeklerde erken ölüm oranının daha yüksek olduğunu, ölüm sebepleri arasında felcin ilk sıralarda yer aldığını gösterdi.

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, evliliklerinde mutsuz olan erkeklerde ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları Journal of Clinical Medicine dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 1965'ten itibaren 8 bin 900'den fazla erkekten elde edilen sağlık verileri incelendi. Araştırmanın başlarında, katılımcıların çoğu henüz 40'lı yaşlarındayken, evliliklerine 1 ila 4 arasında bir puan vermeleri istendi. Araştırmanın devam ettiği 32 yıllık süre zarfında katılımcıların yüzde 64'ü hayatını kaybetti.

Unhappy marriages can be fatal, increasing male death rate by 19%: Israeli study https://t.co/CGUiTis1BY — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 21, 2021

​Bu 32 yıllık araştırma süresince evliliğinden memnun olmayan erkeklerin herhangi bir sebepten erken ölüm oranının, mutlu olan yaşıtlarına kıyasla ortalama yüzde 19 daha fazla olduğu tespit edildi.

Yine mutsuz bir evlilik sürdürdüğünü söyleyen erkeklerde felç kaynaklı ölümler yüzde 69 daha fazla görüldü.

50 yaş altı 'görece olarak daha genç erkeklerde' de mutsuz evliliğin sağlığa daha büyük tehlike teşkil ettiği anlaşıldı.

'The quality of marriage and family life has health implications for life expectancy' https://t.co/2YAA38cDnk — Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) June 22, 2021

Sigara veya spor yapmamakla eşdeğer​

Araştırmanın arkasındaki isim olan Dr. Shahar Lev- Ari, The Times of Israel gazetesine verdiği demeçte, "Şaşırtıcı olan şey, erkeklerin evliliklerinden duyduğu memnuniyetsizliklerin, sigara içme veya spor yapmamakla aynı oranda risk teşkil ediyor olması" ifadelerini kullandı.

'Evlilik terapileri teşvik edilmeli'

Bu sebeple araştırma ekibi, sağlık yetkililerinin çiftleri evlilik terapilerine özendirmesinin gerekliliğinin; tıpkı sigara içilmesini önlemek ve spora teşvik için yapılan yatırımlar gibi evlilik kalitesini güçlendirme çabalarının da gerekli olduğunun altını çizdi.