BAE'nin uzay aracı Hope, Mars'ın auroralarının fotoğraflarını çekti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği 'Hope’ (Umut) adı verilen uydu aracının kızıl gezegenin atmosferindeki kesintili auroralarından ilk görüntülerini yayımlandı.

Geçen şubat ayından beri Mars'ın yönergesine girmeye başaran Hope, gerçekleştirdiği ilk görevinde atmosferden 3 fotoğraf çekti.

Using 3 color bands, the #UAE’s @HopeMarsMission has captured images of Mars to give us an in-depth overview of the planet’s atmosphere. pic.twitter.com/qfsqgXpfaC — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 4, 2021

​

Aracın dijital kamerası, kızıl gezegenin atmosferinin kesin ve ayrıntılı bir resmini gösteren, 'mavi, yeşil ve kırmız' renklerinden oluşan 3 görünür spektrumu çekti.

Aurora, yüksek enerjili parçacıkların atmosferle çarpışarak havadaki enerjiyi atomlara dönüştürüp parlayarak ortaya çıkar. Dünya'da bu enerji parçacıkları kutuplara doğru yönelir ancak Mars'ta Dünya'daki benzer manyetik alanı yok.

New and striking observations of the discrete aurora from space have been made in the far and extreme ultraviolet bands that are invisible to the human eye. These provide an unprecedented perspective on these uniquely Martian aurorae, pic.twitter.com/dxhTSttqCK — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

​

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İnsanlık tarihinde ilk defa, Hope aracı – ilk Arap ve İslami araç - kızıl gezegende, gizlenmiş şafağı (Discrete Aurora) görüntüledi" ifadelerini kullandı.

" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..



لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية … pic.twitter.com/cNSa07QTdb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 30, 2021

​

Hope aracına ait resmi Twitter hesabından yapılan bir dizi paylaşımda ise, fotoğrafların 22 ve 23 Nisan işe 5 Mayıs'ta çekildiği belirtilirken, paylaşımlarda, Hope aracının ultraviyole spektrometresi tarafından ölçüldüğü gösteren, Mars'ı çevreleyen, dalga boyu 103.4 nanometre olan atomik oksijen emisyonları görülüyor.

تم التقاط هذه الصور، في 22 و 23 أبريل و 6 مايو 2021، وتوضح انبعاثات الأكسجين الذري المحيط بكوكب المريخ بطول موجي 103.4 نانومتر، بواسطة جهاز المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية لمسبار الأمل. pic.twitter.com/1PZqTosmoo — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

​

Başka bir paylaşımda ise, fotoğrafların istisnai ve emsalsiz olduğu, bu olgunun fotoğraflarının ilk kez bu kadar yüksek çözünürlükle çekildiği belirtildi.

تظهر لنا هذه الصور المستوحاة من البيانات العلمية الجديدة التي التقطها مسبار الأمل كيفية رؤية الشفق المنفصل (المتخفي) من زوايا مختلفة منها سطح كوكب المريخ، ويحدث الشفق المنفصل (المتخفي) إذا ظهرت هذه الانبعاثات الضوئية في الطيف المرئي كما تنبأت نظريات سابقة. pic.twitter.com/GC7CXMAkjU — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

​Üçüncü bir paylaşımda ise, kızıl gezegeni alacakaranlıkta gösterdiği ifade edilerek "Ayrı bir alacakaranlık olan karanlık (gece) tarafta ışık noktalarını görebiliriz" denildi.