'Mavi Ekran', Windows 11 ile yerini siyah renge bırakıyor

Microsoft’un bu hafta tasarım değişikliklerini test etmek üzere yaptığı Windows 11 ön gösterimi ile 'mavi ekran' hatasının yeni sürümde siyah renkli olacağı görüldü.

Windows sürümlerinde çekirdek işletim sisteminde oluşan sorunları belirten mavi ekran hatası sorun hakkında verileri aktarma amaçlı bir gösterge olarak kullanılıyor.

The Verge’in haberine göre de, 2021 sonuna doğru hizmete sunulması planlanan Windows 11’in tasarım değişiklerinin test edildiği ön gösterim sürümünde mavi ekranın yerini siyah ekranın aldığı dikkat çekti. Microsoft’un bu yeni hata ekranı, renk değişikliği haricinde Windows 10 sürümündekiyle birebir aynı görünüyor.

Microsoft’s Blue Screen of Death (BSOD) is changing to black in Windows 11 https://t.co/fUrkOl7AOq pic.twitter.com/Swpeo6a3As — The Verge (@verge) July 1, 2021

​Mavi ekran hatasına yapılan ilk büyük değişiklik Windows 8 sürümünde getirilen 'mutsuz surat' ifadesi olmuştu. Bu değişikliği 2016’da QR kodlarının eklenmesi takip etmişti.

Windows 11’in ön izleme sürümü ayrıca, Windows 10'da 2016'da yapılan güncelleme sonrası gelen ve yalnızca Insider kullanıcılarının karşılaştığı 'yeşil mavi ekran'ı da içeriyor.