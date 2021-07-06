Çin, sinyal aktarımı uydusu 'Tienlian I-05'i fırlattı

Çin, uzayda sinyal aktarımını sağlamak üzere tasarlanan 'Tienlian I-05' uydusunu uzaya yolladı.

China Daily'nin haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3C roketi ile Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, uydunun planlanan konuma yerleştiğini duyurdu.

[China’s 22nd launch in 2021] At UTC 15:53 July 6, data relay satellite Tianlian-1 05 was launched to GTO by #CZ3C (#LM3C) rocket at Xichang Launch Center, Sichuan. The satellite, with previously launched Tianlian-1 01-04 and Tianlian-2 01 forms the global relay satellite system. pic.twitter.com/gU4UcxPzns — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 6, 2021

Tienlian (gök bağlantısı) sınıfındaki uydular, diğer uydular ile uzay mekikleri, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımını sağlamayı amaçlıyor.

Çin, ABD'den sonra 2'nci ülke

Tienlian I-05, bu amaçla tasarlanan birinci nesil uyduların sonuncusu oldu. 5 uyduluk ağdan oluşan uyduların ilki Nisan 2008'de fırlatılmıştı.

Temmuz 2012'de üçüncü uydunun fırlatılmasının ardından Çin, ABD'nin ardından uzayda kesintisiz sinyal aktarımı kapasitesine sahip ikinci ülke haline gelmişti.

Tienlian sınıfı uydularının ikinci neslinin ilk örneği 'Tienlian II-01' uydusu da 2019'un mart ayında fırlatılmıştı.