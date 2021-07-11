'Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra cinsel ilişkiden uzak durulmalı’

Rusya’nın Saratov Bölgesi Sağlık Bakan Yardımcısı Denis Grayfer, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin diğer yorucu aktivitelerde olduğu gibi seksten de uzak durmalarını tavsiye etti.

“Aşı yaptırdıktan sonraki ilk günlerde spor yapılmaması tavsiye ediliyor, buna seks de dahil mi” sorusuna Grayfer, “Seksin çok enerji tüketen bir aktivite olduğunu herkesin bildiğini sanıyorum. Bu nedenle, aşı yaptıranları, seks de dahil olmak üzere yorucu tüm aktivitelerden uzak durmaları konusunda uyarıyoruz” yanıtını verdi.

Daha önce, Sputnik V'nin geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüs aşısının hemen sonrasındaki fiziksel aktivitenin kontrendike olmadığını, ancak hücre çoğalması için gerekli olan glikoz vücuttan çıktığı için, yorucu aktivitelerden kaçınılması gerektiğini belirtmişti.