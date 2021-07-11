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    Koronavirüs

    Bilim insanları: Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil

    © REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
    Bilim
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    Uzmanlar, gözlemlenen birkaç vakanın ardından Kovid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmanın sürpriz olmadığını belirtti.

    Brezilya'daki bilim insanları, Ocak 2021'de iki kişiye aynı anda iki tip koronavirüs bulaştığını, bunlardan birinin Gamma adı verilen endişe verici bir varyant olduğunu açıkladı.

    Aynı dönemde Portekiz'den araştırmacılar, bir Kovid-19 enfeksiyonuna sahipken ikinci bir varyanta yakalanmış görünen 17 yaşındaki bir çocuğu tedavi etti.

    Tayland - koronavirüs aşısı - Kovid-19 aşısı
    © REUTERS / JORGE SILVA
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    Belçika'da uzmanların takip ettiği 'iki endişe verici varyant'ın bulaştığı 90 yaşındaki kadın, düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra kötüleşen solunum semptomları geliştirdi. Alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar testleri, kadının Alfa ve Beta varyantlarına aynı anda yakalandığını ortaya çıkardı. Aşı olmadığı belirtilen kadın, mart ayında hayatını kaybetmişti. Doktorları iki farklı kişiden enfeksiyon kaptığından şüpheleniyordu.

    Bu yılki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde tartışılan vakanın, belgelenmiş ilk vaka olduğuna ve nadir de olsa benzer ikili enfeksiyonların meydana geldiğine inanılıyor.

    © Sputnik / Алексей Куденко
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    Belçika'nın Aalst şehrindeki OLV hastanesinde baş araştırmacı olan Dr. Anne Vankeerberghen, konuya ilişkin "Bu varyantların her ikisi de o sırada Belçika'da dolaşıyordu, bu nedenle kadına iki farklı kişiden farklı virüslerin bulaşmış olması muhtemeldir. Ne yazık ki, nasıl bulaştığını bilmiyoruz" dedi.

    Warwick Üniversitesi'nde virüs bilimi uzmanı olan Prof. Dr. Lawrence Young da "Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil. Bunlar tek bir kişi tarafından veya birden fazla kişiyle temas yoluyla geçmiş olabilir" diye konuştu.

    Young, bu tür enfeksiyonların aşının etkinliğini herhangi bir şekilde tehlikeye atıp atmadığını veya daha kötü bir Kovid-19 vakası oluşturup oluşturmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    Belçika, Brezilya, Bilim insanı, varyant, Koronavirüs
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