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    Nemrut Kalderası'nda yeni güve türü Lasritania Beyarslani

    Nemrut Kalderası'nda yeni güve türü: Lasritania Beyarslani

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    Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yürütülen bilimsel çalışmalarda tespit edilen yeni güve türü, 'Lasritania Beyarslani' adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

    Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kesran Akın, BEÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Biriminin desteklediği proje kapsamında, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Seven ile birlikte zengin biyoçeşitliliğe sahip Nemrut Dağı ve kalderasında, 'Pyraloidea' ve 'Geometridae' familyasındaki güve türlerini tespit etmek amacıyla çalışma yürüttü.

    Bu kapsamda bölgede yaptıkları araştırmalar sırasında tespit ettikleri türleri bilim dünyasına kazandıran Akın ve Seven, yeni bir güve türü tespit etti. Pyraloidea üst familyasında yer aldığı belirlenen tür, 'Laristania Beyarslani' adıyla literatüre girdi.

    Yeni türe ilişkin makale, hayvanların sınıflandırılmasıyla ilgili bilimsel yayın yapan Zootaxa isimli dergide yayımlandı.

    '450 bitki türünden 43'ü endemik grupta'

    Doç. Dr. Kesran Akın, 11 yılı Bitlis'te olmak üzere 15 yıldır kelebek ve güveler üzerine çalışma yaptığını söyledi.

    Biyolojik açıdan çok önemli bir bölge olan Bitlis'in, Van Gölü havzasında yer almasının da ayrı bir önem arz ettiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

    "Bu alan içinde yer alan Nemrut Kalderası, hem doğası hem de biyolojik çeşitliliğiyle çok önemli bir yer. Bitki açısından baktığımızda 450 bitki türü barındırıyor. Bunların 21'i ülke çapında nadir görülen, 43'ü ise endemik grupta yer alıyor. 2017'de Batman Üniversitesinden Doç. Dr. Erdem Seven ile BEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine proje sunduk. Proje 2019'da tamamlandı ancak elde ettiğimiz örnekler üzerinde yürüttüğümüz bilimsel araştırmalarda, daha önce 'geometridae' familyasına ait 'Eupithecia Nemrutica' adını verdiğimiz güve türünü bilim dünyasına kazandırdık. Devam eden çalışmalar sonucu burunlu güveler denilen 'pyraloidea' üst familyasında yer aldığını belirlediğimiz yeni türü de 'Laristania Beyarslani' adıyla tescilledik."

    Akın, üniversitelerinden geçen yıl emekliye ayrılan entomolog (böcek bilimci) Prof. Dr. Ahmet Beyarslan'a ithafen yeni türe "Laristania Beyarslani" adını verdiklerini aktardı.

    Tür sayısı 94'e yükseldi

    Nemrut Kalderası'nda Pyraloidea familyasından tespit ettikleri tür sayısının 94'e yükseldiğini ifade ede Akın, şu bilgileri verdi:

    "Bitlis'te 238 civarında pyraloid türüne ulaşılmıştır. Ülke çapında pyraloidlerin tür sayısı 700 civarında. Bunu tüm Türkiye ile oranladığımızda Bitlis'te önemli sayıda pyraloid türünün olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda alanın biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nemrut Kalderası'nda yürüttüğümüz projeyle, bazı örneklerin mevcut literatürden farklı olduğunu tespit ettik. Detaylı çalışmalarla bunun bilinenlerden çok farklı ve bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu belirledik. Bilim dünyası için yeni olan Laristania Beyarslani güve türü, Nemrut Kalderası'nda tespit edilmiştir. Dünyada bir ilk. Yeni türü bilimsel açıdan prestijli bir dergide yayınlandıktan sonra dünya literatürüne kazandırdık."
    Etiketler:
    bilimsel araştırma, Bitlis, güve, Nemrud
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