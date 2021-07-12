Rus doktor kendi vücuduna beş çip yerleştirdi

Rusya’nın Novosibirsk kentinden bir kişi vücuduna beş adet çip yerleştirdi ve bu çipler sayesinde tek bir el hareketiyle kapı açabiliyor, bankamatik kullanabiliyor.

Novosibirsk’ten bir doktor olan Aleksandr Volçek, vücuduna yerleştirdiği beş adet çip yardımıyla sadece bir el hareketiyle günlük bazı işlerini halledebiliyor.

Russian man has implanted a total of five microchips into himself, with which he can open locked doors and operate ATMs with just one hand movement



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Volçek, çipleri sayesinde kapıları açabiliyor, bankamatik kullanabiliyor.

Rus doktor ilk çipini 2014 yılında yerleştirmiş ve altı çipten birini eskidiği için çıkarmak zorunda kalmış.

Ancak söylediğine göre şu an kolaylıkla yeniden programlanabildikleri için çiplerin eskimesi de bir sorun teşkil etmiyor.