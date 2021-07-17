İngiltere'de 2 bin yıllık taş oyması penis heykeli bulundu

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan Catterick kasabasında yapılan arkeolojik kazılarda, Roma işgali döneminden kalma taş oyması penis heykeli bulundu.

Yaklaşık 28 santim uzunluğunda olduğu tespit edilen penis heykelinin, 2014-2018 arasında düzenlenen kazılarda bulunduğu ancak bulunan 62 bin nesnenin analizinin daha uzun sürdüğü belirlendi.

Muhafaza edilmek üzere Yorkshire Müzesi’ne gönderilen eserler arasında,sanat eserleri, tütsü ve el yapımı çanak çömlekler de yer alıyor.

Independent'tan Colin Drury imzalı habere göre, tespit edilen kalıntıların, MS 43-84 yılları arasındaki Roma işgali dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, buluntuların Romalılar tarafından kurulan kasabalarla ilgili önemli bilgiler içerebileceği görüşünde.

Kazıların yol çalışmasını ayağını yürüten AECOM’un danışmanı Dr. Jonathan Shipley, keşfin Roma yerleşimlerini anlamak için önemli olduğunu söyledi ve daha fazla eserin gün yüzüne çıkarılabileceğini açıkladı.