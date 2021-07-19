Rus bilim insanları alzheimer hastalığının gelişimini durdurmanın yöntemini buldu

Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden bilim insanları alzheimer hastalığının gelişiminin durdurulmasının yolunu keşfetti. Uzmanlar nöronların bozulmasını önleyebilen bir kimyasal bileşen elde etti.

Rus bilim insanları alzheimer, parkinson gibi demans durumlarında nöronların bozulmasını durdurmaya yarayan kimyasal bileşenler sentezlemeyi başardı. Araştırmanın sonuçları European Journal of Medicinal Chemistry dergisinde yayınlandı.

Çalışmalar sırasındaelde edildi. Bu moleküller hücre içindeki süreçleri tetikleyerek amiloid yapıların fazlalığıyla savaşabiliyor. Zira beyindeki amiloid yapıların artması zamanla ‘yaşlılık’ hastalıklarının oluşumuna neden oluyor.

Uzmanların bulduğu bileşenin bir başka avantajı da düşük toksisite ve verimli sentez teknolojisine sahip olması.

Alzheimer ve travmatik beyin hasarından sonra oluşan ikincil yaralanma durumlarında hücre modelleri üzerinde yapılan incelemelerde keşfedilen yeni bileşenin kaydadeğer düzeyde tedavi edici etki gösterdi. Araştırmalar sırasında yeni bileşen sayesinde nöronal hücrelerin hayatta kalma oranında da artış olduğu gözlendi.