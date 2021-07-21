Bilim insanları, Tibet'teki buzullarda 33 virüs keşfetti: 'Küresel ısınma dünyaya yayılmasına neden olabilir'

ABD'li bilim insanları, 15 bin yıllık Tibet buzullarında 33 virüs türü keşfetti. Küresel ısınmadan dolayı benzer çalışmaların artması gerektiğini belirten araştırmacılar, "Buzulların erimesi, içlerindeki virüs ve mikropların dünyaya yayılmasına yol açabilir" açıklaması yaptı.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, Tibet Platosu'nun kuzeyindeki buzullarda yaptıkları araştırmada, 28'i daha önce literatürde bulunmayan, 33 virüs bulduklarını açıkladı.

Çalışmalarında, deniz seviyesinden yaklaşık 6,7 kilometre yükseklikte bulunan Guliya buzulundan 2015 yılında toplanan iki buzul çekirdeği örneğini analiz eden araştırmacılar, virüslerin hayvanları veya insanları değil, toprağı ve bitkileri enfekte ettiği sonucuna vardı.

Araştırmayı yürüten mikrobiyolog ve paleoklimatolog Profesör Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar yavaş yavaş oluştu. Toz ve gazlarla birlikte içlerinde birçok virüs de birikti. Onlar bu ortamların bir parçası" dedi.

Araştırmacılara göre, virüsler buza rağmen değil, buz sayesinde hayatta kalmayı başardı. Mikrobiyolog Matthew Sullivan, "Bunlar ekstrem ortamlarda gelişebilecek virüslerdir. Bu virüsler, soğuk ortamlarda hücreleri enfekte etmelerine yardımcı olan genlere sahip" ifadelerini kullandı.

'Bakteriler ve virüsler iklim değişikliğine nasıl tepki verir?'

Ancak küresel ısınma nedeniyle bu virüslerin insanları da tehlikeye atma ihtimali bulunduğuna işaret eden çalışmada, "Buzulların erimesi, içlerindeki virüs ve mikropların dünyaya yayılmasına yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

Yazar ve yer bilimcisi olan ve araştırmada yer alan Lonnie Thompson, bunu kesinleştirmek için cevaplanması gereken çok soru olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şunu anlamak son derece önemli: Bakteriler ve virüsler iklim değişikliğine nasıl tepki verir? Buzul çağından şimdiki gibi sıcak bir döneme geçtiğimizde ne olur?" dedi.

Bilim insanları, keşfettikleri bulguların virüslerin yüzyıllar boyunca nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini ve iklim krizi nedeniyle buzul çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirtiyor.