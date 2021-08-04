Bilim insanlarına göre Kovid-19 tedavisine yardımcı olacak bitki: Çörek otu

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology dergisinin yazısında, çörek otunda bulunan timokinonun, koronavirüsün S-proteinine bağlanabildiği ve virüsün akciğer enfeksiyonuna neden olmasını önleyebildiği kaydedildi.

Avustralya Katolik Üniversitesi’nden (ACU) Prof. Kanees Fatima Shad, “Bu madde, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan ağır hastalarda meydana gelen sitokin fırtınasını da bloke edebiliyor” diye açıkladı.

Uzmanlar, timokinon diğer yararlı özelliklerini de ortaya çıkardı. Bu maddenin hipertansiyon, yüksek kolesterol ve şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olduğu, Staphylococcus aureus'u yok etmede etkili olduğu kaydedildi.

Bu bitki, bir anti-inflamatuar ajan olarak alerjik rinit ve sinüzit, egzama ve osteoartrit hastalarına da yardımcı oluyor.

Avustralyalı bilim insanları, bazı halkların yüzyıllardır iltihaplanma ve enfeksiyon da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için geleneksel bir çare olarak çörek otu tohumlarını kullandığını tespit etti.