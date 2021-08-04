Tarihi değiştiren araştırma: Machu Picchu'nun bilinenden daha eski olduğu ortaya çıktı

ABD'li bilim insanları Machu Picchu'nun düşünülenden çok daha önce inşa edildiğini ortaya koydu. Yeni keşfin, bir zamanlar kıtanın en büyük gücü İnka medeniyetinin daha doğru ve tarafsız bir şekilde anlaşılmasını sağlayacağını söyleyen araştırmacılar, önceki tarihi kayıtların İspanyol kaşifler tarafından tutulduğunu ve güvenilir olmadığını söyledi.

ABD’de yer alan Yale Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Peru'daki Machu Picchu İnka antik sitesinin düşünülenden daha önce MS 1420-1430 yılları arasında inşa edildiğini ortaya koydu.

NTV’nin aktardığına göre, antropoloji profesörü Richard Burger liderliğindeki bir araştırma ekibi, Machu Picchu'yu inşa eden imparator Pachacuti'nin iktidara beklenenden daha erken çıktığını ortaya çıkarmak için yeni bir bilimsel yöntem kullandı.

Bu durum, Pachacuti'nin fetihlerinin daha erken gerçekleştiği anlamına geliyor ve İnka İmparatorluğu'nun Kristof Kolomb öncesi Amerika'da nasıl en büyük güç hale geldiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Bilim insanları daha önceleri tarihi belgelere dayanarak, Machu Picchu'nun 1440, hatta 1450'den sonra inşa edildiği düşünüyordu. Ancak Burger ve ekibi, daha doğru bir tarihlendirme yapabilmek için insan kalıntılarının hızlandırıcı kütle spektrometrisi (AMS) adı verilen bir yöntemi kullandı.

Importantly, this means that the site was in use over 20 years earlier than expected. This would indicate that Pachacuti ascended to the throne and began his conquests decades earlier than expected. 11/



📷: Pachacuti in the 17th century second chronicles of Martín de Murúa. pic.twitter.com/xzxvT3sCFR — 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) August 4, 2021

Mezarlıklarda bulunan 26 insan kalıntısı incelendi

Az miktarda organik materyal üzerinde üzerinde oldukça doğru sonuçlar veren AMS yöntemiyle ekip, 1912 yılında yapılan kazılar sırasında bölgeden çıkarılan Machu Picchu'daki mezarlıklardan 26 kişiyi inceledi.

Alanındaki ilk çalışma

Antiquity adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre cesetler, taş duvarlarla kapatılmış kayalar, sarkan uçurumlar veya sığ mağaraların altına gömüldü. Ayrıca seramik ve bronz ve gümüş şal iğneleri gibi mezar eşyaları da vardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Burger, "Araştırmamız, Machu Picchu'nun kuruluşu ve işgalinin uzunluğu hakkında bir tahmin sağlayan ve bilimsel kanıtlara dayanan ilk çalışmadır" dedi.

Tarihi kayıtlar İspanyollar tarafından yazıldı: ‘Güvenilir değil’

Bununla birlikte Burger, tarihsel kayıtların, bölgeyi ele geçiren İspanyollar tarafından yazıldığını ve yeterince güvenilir olmadığını vurguladı.

Çalışmanın yazarları, “Modern tarihleme yöntemlerinin İnka imparatorluğunun kronolojisinin yeniden yapılandırılmasında ve İnka anıtsal alanlarının tarihlendirilmesinde öncelik kazanmasının zamanı geldi. Bu durum, Machu Picchu gibi birçok tarihsel alanda geçerli” dedi.

Pachacuti took control of a city-state, but his reign put the Inca on the path to becoming the most powerful empire in pre-Columbian America. As such, this find has dramatic implications for Inca history. 12/



📷: The find could challenge this chronology of Inca conqests. pic.twitter.com/r3ZjqJ1JPV — 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) August 4, 2021

Machu Picchu hakkında

And Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 430 metre yükseklikte, Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olan Machu Picchu, İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından inşa edildi. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından hemen fark edilmedi ve bu sayede zarar görmeden günümüze kadar kaldı.