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    İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 3 bin 700 yıllık tabletin üzerinde matematiksel işlemler keşfedildi

    İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 3 bin 700 yıllık tabletin üzerinde matematiksel işlemler keşfedildi

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    Babil'e ait 3 bin 700 yıllık tablet, yıllardır İstanbul'da sergileniyor. İstanbul'a gelerek inceleme yapan Avustralyalı bir matematikçi, 3 bin 700 yıllık bir kil tablet üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği olduğunu açıkladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ise "Aynı fikirde değiliz" dedi.

    İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yıllardır sergilenen tableti inceleyen Avustralyalı matematikçi Dr. Daniel Mansfield, 3 bin 700 yıllık eserin üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği olduğunu açıkladı.

    Mansfield, matematik tarihini yeniden yazan 3 bin 700 yıllık Si.427 adlı tabletin üzerinde yer alan şekillerin, arazi ölçek için kullanıldığını ortaya koydu. 

    'Aynı fikirde değiliz'

    Tablet, yıllardır İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, “İlginç bir durum. Yaklaşık 20 yıldır teşhirde olan bir eserden bahsediyoruz. Tablet gerçekten çok önemli bir tablet. 1894 yılında Osman Hamdi Bey’in yönlendirmesiyle bir Fransız Arkeologun çalışmalarıyla keşfedildi. Üzerindeki geometrik şekillerden dolayı geometriyle ilişkilendiriliyor. Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden Dr. Daniel Mansfield tarafından yapılan araştırmayı ülkemizde yaptıktan sonra gündeme geldi. Üzerindeki geometrik ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu düşünülse de aslında biz arkeologlar biliyoruz ki bu daha öncelere dayanıyor. Araştırmada Pisagor teoremi ile ilişkilendirildi. Oradan hareketle bu tabletin bir kadastral belge olduğuyla matematik biliminden faydalandığı öne sürülüyor. İlk olduğu konusunda ve tek olduğu konusunda aynı fikirde değiliz” diye konuştu.

    Müze müdürü Asal, ilginç konulu tabletler ile birlikte yeni bir sergi düzenleneceğini de belirterek, “Şu an eserin içinde olduğu vitrin ilginç konulu tablet örneklerimizin yer aldığı bir vitrin. Bu kadar gündeme geldikten sonra biz buradan belli başlı onun kadar önemli olan başka konular da var, mesela bir muska veya bir çarpım tablosu bu tabletleri gün yüzüne çıkarma niyetindeyiz” dedi. 

    M.Ö. 1900 ile 1600 yıllarına tarihlenen, antik Babil’e ait olan ve Si.427 olarak adlandırılan tablet 1894’te, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sippar’da çıkarıldı. 

    Etiketler:
    İstanbul Arkeoloji Müzesi, Tablet
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