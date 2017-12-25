Buzların eridiği Grönland'daki gizli Amerikan üssünden toksik felaket yayılacak

© AP Photo/ Amy Sancetta Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısı, yürekleri parçaladı

ABD'nin yıllar önce Grönland'da kurduğu nükleer üssün küresel ısınma yüzünden buzların erimesiyle ortaya çıkacağı ve tonlarca zehirli maddenin denize salınacağı uyarısı yapıldı. Amerikan ve İngiliz medyasındaki haberlerde, ABD'nin Buz Solucanı Projesi kapsamında 1959'da Kuzey Kutbu'ndaki Grönland Adası'nda buz yüzeyinin altına inşa ettiği Yüzyıl Kampı'nın 75 yıl içinde eriyebileceği belirtildi.

'ATOMİK KENT'

Nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin buzulların altından ateşlenmesiyle ilgili denemeler yapmak üzere kurulan Yüzyıl Kampı, yeraltında tam teşeküllü bir kent boyutunda olduğundan 'atomik kent' adıyla da anılıyordu. 1967'de kapatılan üsten nükleer reaktör götürüldü, ama her türlü zehirli atık geride bırakıldı.

REAKTÖR GİTTİ, RADYOLOJİK ATIK KALDI

ABD ordusu, lağım, organik kirleticiler, dizel yakıt, reaktörden kalan radyolojik atığı üste bıraktığında bunların hepsinin güvenli şekilde buzulların altında kalacağı, asla günışığına çıkmayacağını düşünüyordu.

Ama 2016'da yapan bir araştırmayla Kuzey Kutbu'nda küresel ısınmanın inanılmaz bir hızda yaşandığını saptayıp üssün 2090'larda yeryüzüne çıkacağını öngördü. Bu da tonlarca kanserojen zehirli atığın denize karışması anlamına geliyor. Olası felaketi önlemek içinse ABD ve ABD'ye Grönland'da üs kurma izni veren Danimarka'nın devreye girmesi gerekiyor.

SOVYETLERE KARŞI 600 FÜZE KONUŞLANDIRILMIŞTI

Soğuk Savaş'ın gizli çalışmalarının en önemli kanıtlarından bazılarını içeren yeraltındaki 'atomik kentte' 4000 kilometre uzunluğunda tüneller ağı bulunduğu ve o dönem buralara SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 balistik füze yerleştirildiği söyleniyor.