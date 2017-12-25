Buzların eridiği Grönland'daki gizli Amerikan üssünden toksik felaket yayılacak

'ATOMİK KENT'
Nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin buzulların altından ateşlenmesiyle ilgili denemeler yapmak üzere kurulan Yüzyıl Kampı, yeraltında tam teşeküllü bir kent boyutunda olduğundan 'atomik kent' adıyla da anılıyordu. 1967'de kapatılan üsten nükleer reaktör götürüldü, ama her türlü zehirli atık geride bırakıldı.
REAKTÖR GİTTİ, RADYOLOJİK ATIK KALDI
ABD ordusu, lağım, organik kirleticiler, dizel yakıt, reaktörden kalan radyolojik atığı üste bıraktığında bunların hepsinin güvenli şekilde buzulların altında kalacağı, asla günışığına çıkmayacağını düşünüyordu.
Ama 2016'da yapan bir araştırmayla Kuzey Kutbu'nda küresel ısınmanın inanılmaz bir hızda yaşandığını saptayıp üssün 2090'larda yeryüzüne çıkacağını öngördü. Bu da tonlarca kanserojen zehirli atığın denize karışması anlamına geliyor. Olası felaketi önlemek içinse ABD ve ABD'ye Grönland'da üs kurma izni veren Danimarka'nın devreye girmesi gerekiyor.
SOVYETLERE KARŞI 600 FÜZE KONUŞLANDIRILMIŞTI
Soğuk Savaş'ın gizli çalışmalarının en önemli kanıtlarından bazılarını içeren yeraltındaki 'atomik kentte' 4000 kilometre uzunluğunda tüneller ağı bulunduğu ve o dönem buralara SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 balistik füze yerleştirildiği söyleniyor.
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