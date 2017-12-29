Çam ağaçlarını korumak için Sibirya soğuğunda soyundu

Rusya’nın İrkutsk kentinde yaşayan 21 yaşındaki Liana Klevtsova, Noel ve yılbaşında ormanlardan çam ağaçlarının kesilmesini protesto etti. Klevtsova, buz gibi ormanda çıplak dolaşarak fotoğraflarını çektirdi.

Rus öğrenci Liana Klevtsova, Noel ve yılbaşında ağaçların kesilmesine karşı Sibirya bölgesindeki karla kaplı bir ormanda çıplak bir protesto gerçekleştirdi.

Vkontakte hesabından açıklama yapan Klevtsova "Bayram havasına girmek için ağaçları kesmek şart değil. Ağaçları doğal ortamında süslemek çok daha iyi. Sıcak aylarda zaten gezegen ciğerlerini yeterince kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Ağaçları kesmeme çağrısı yapan Klevtsova, bunun yerine marketten suni ağaçların alınmasını ya da kendisinin yaptığı gibi ağaçların ormanda süslemesini belirtti.

Öte yandan protesto çeşitli tepkilere neden oldu. Bazıları genç kızı alkışlarken, bazıları da kendisinin reklamını yapmakla suçladı.

Klevtsova daha önce de benzin fiyatları ve otobüs ücretlerini de çıplak protesto etmişti.