Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı.
İhale ile ilgili kesin kararın verilmesi için Bolu Belediyesi Encümeni tarafından cuma günü toplantı yapılmış, karara varılamayan toplantı bugüne ertelenmişti. Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıda ihalenin iptal edilmesine karar verildi.
Parkın ihaleye çıkması, birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da protesto edilmişti.
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