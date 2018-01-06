Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak.
SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ YÖNLENDİRME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.
GÜNLÜK 17 BİN TON EVSEL ATIK ÇIKIYOR
İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.
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