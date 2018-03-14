Orman alanları için yeni düzenleme: Yerleşimlerin önü açılıyor

Hükümetin Meclis'e sevk ettiği yeni tasarıyla orman alanlarıyla ilgili önemli düzenlemelere gidiliyor. Orman alanlarına yeni yerleşimlerin önünü açan tasarıyla, orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan izin alma koşulu kaldırılıyor.
Tasarıyla, üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkarıltılmasının önü açılıyor.
Bu alanların yerine iki katından az olmamak üzere orman oluşturulması da öngörülüyor.
BAKANLIK İZNİ KALKIYOR
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığı habere göre, tasarıyla orman ürünü fabrikalarıyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan izin alma koşulu kaldırılırken, bunun gerekçesi de şöyle açıklandı:
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması aşamasında hiçbir yerinde müdahil olmadığı gibi fabrikanın çalışması esnasında kaçak orman ürünü işleyip işlemediğine dair kontrol ve denetimi her zaman yapabilmektedir. Bakanlık onayı ile orman ürünlerini işleyecek fabrika kurulması gereksiz bürokrasiye sebep olmakta, ülke ormanlarının korunması ve verimli bir şekilde işletilmesi açısından orman ürünü işleyen her çeşit fabrikaların açılmasındaki engellerin kaldırılması gerektiğinden, 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde yer alan fabrikaların kurulmasının izne tabi olduğu hususu madde metninden çıkarılmaktadır. Böylece bu tür fabrikaların yapılması ile birlikte küçük ölçekli orman ürünü işleyen tesislerin sayısı azalacak olup, kontroller fabrikalar üzerinden yapılacağından denetimler amacına ulaşacaktır."
Tasarıyla getirilen bazı önemli değişiklikler de şöyle:
Orman kadastrosunda ziraat odaları devre dışı bırakılıyor. Kadastro komisyonları, Orman Genel Müdürlüğü'nce atanacak bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi, bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi ya da ziraat mühendisi ya da bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni ile beldelerde belediye encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve üç üyeden oluşacak. Tasarıda bu değişikliğin gerekçesi, 'komisyon oluşumunu kolaylaştırmak' olarak açıklandı.
FAKIBABA'NIN YETKİSİ DSİ'YE DEVREDİLİYOR
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle ilgili yetki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'dan alınarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na bağlı DSİ'ye devrediliyor.
Sulama kanalları, yapıları ile ulaşım yolu olarak kullanalın sulama servis yollarındaki kazalar nedeniyle 'taksirle adam öldürme' suçundan yargılanan görevlilerin avukatlık ücretleri TSİ tarafından karşılanacak. Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara idari para cezası getirilirken, sulama işletme ve bakım ücretlerini ya da su kullanım hizmet bedelini ödemeyen çiftçilerin tarımsal destek ödemelerinden mahsup edilecek.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğü'nce karşılanacak. Yangınla mücadeleye kaılan gönüllülerin iş aletleri ile giyecekleri devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda sahipleri tarafından karşılanacak. Devlet ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak.
Tasarıyla, deprem riski nedeniyle taşınması öngörülen Bursa Gemlik ile ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi.
Gemlik'le ilgili daha önce yapılan düzenlemedeki, "İlçe sakinlerinin hâlihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle" ibaresi "deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için" diye değiştirilerek, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesi öngörüldü.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)