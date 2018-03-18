22 yıllık olduğu ortaya çıkan 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' yenilendi

'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' çıkarıldı ve buna ilişkin parametre değerleri tespit edildi. Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başta yeni yapılacak binaların deprem tehlikesine karşı tasarımı ve mevcut binaların değerlendirilmesi olmak üzere, deprem risk azaltma faaliyetlerinde etkin kullanımının sağlanması amacıyla çıkarılan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ve buna ilişkin belirlenen parametre değerleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanacak.

Öte yandan, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda belirtilen yerlerin, depreme maruz bölgeler olarak tespit olunması hakkındaki ilgili Bakanlar Kurulu Kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu karar, 01 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

'HARİTANIN KULLANILMASI HALİNDE KAYNAK BELİRTİLECEK'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı projenin sonuçları kullanılarak hazırlanan haritanın kullanılması halinde, "AFAD 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası" şeklinde kaynak belirtilmesi gerekecek.

Harita, AFAD'ın yazılı izni alınmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak, basılamayacak ve izinsiz yayımlanması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacak.

22 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Avcılar Belediyesi'nin geçen cuma günü düzenlediği Uluslararası Avcılar Sempozyumu'nda Deprem Tehlike Haritası'nın 22 yaşında olduğuna dikkat çekilmişti. Haritanın yenilendiğine ancak bakanlıkta beklediğine dikkat çeken bilim insanları, "Gökdelenler deprem yönetmeliksiz yapılıyor" demişti.