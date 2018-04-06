Aydos Ormanı'nda şüpheli yangın

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda birçok noktada eş zamanlı yangın çıktı. Polis, 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Aydos Ormanları'nın birçok noktasında eş zamanlı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar da harekete geçti.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti.

Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.