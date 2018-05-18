Kanal İstanbul Projesi'nin teknik inceleme raporu: Kuraklık artacak, sağlıksız su kullanımı yaygınlaşacak

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi halinde karasal ekosistemin bozulacağını, su kaynaklarının yok olacağını ve tüm canlılarda sağlıksız su kullanımının yaygınlaşacağını vurguladı.

Hükümetin 'çılgın proje' olarak adlandırdığı ve 2011 yılından bugüne dek gündemi meşgul eden Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik tepkiler devam ederken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, 'Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Teknik İnceleme Raporu'nu yayımladı.

Birgün gazetesinden Buse İlkin Yerli'nin haberine göre, Kanal İstanbul'un söz edildiği gibi 'çılgın' değil, geri dönüşü olmayan bir yıkım projesi olduğunun vurgulandığı raporda, Küçükçekmece Lagün Havzası'nın binlerce yıldır sahip olduğu kimliğinin tamamen değiştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yarımburgaz Mağarası ve çevresinde yapılan kazılar, ‘Bathoena' kazıları, antik Liman ve göl içinde kalmış Antik Deniz Feneri, sarnıç, kale kalıntısı, yol kalıntıları havzanın arkeolojisinin yüzbinlerce yıl öncesine, neolitik döneme, geç antik çağ ve Bizans dönemine (Helenistik ve Roma dönemlerine) kadar uzanan belleğini ispatlıyor. Bu denli uzun yıllar farklı kültürlerin yaşam sürdüğü, Küçükçekmece Lagün Havzası; 2000'li yıllardan itibaren, kültürü, tarihi, doğal alanları; ormanları, lagünü, göl ve göletleri, tarım alanları, dereleri ve meraları ile yapılaşma kıskacına sokulmaya çalışılıyor."

'ORMAN VE MERALAR YOK EDİLECEK'

© AA / Lokman Akkaya Kanal İstanbul bölgeyi nasıl etkiler?

Bölgede yapılaşmanın hızlandığı, kentsel dönüşüm ve doğal alanların yapılaşmaya açıldığının ifade edildiği raporda, artan göçün kentin su ihtiyacını artırdığı, bölgeye su sağlayan orman ve mera alanlarının yok edilmesiyle bölgenin kuraklığının da giderek artacağı kaydedildi. Öte yandan, yeraltı ve yerüstü sularının ticarileştirilmesinin sonucunda gelecek yıllarda tüm canlılar için susuz yılların ve sağlıksız su kullanımının yaşanacağını aktarıldı.

Kanal projesinin uygulanması halinde Trakya yarımadası ve Marmara Denizi'ni de içine alacak geri dönüştürülemeyecek ekolojik yıkıma neden olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

'HEYELAN RİSKİ ARTACAK'

"Karadenizden Marmara Denizine doğru akış ile;