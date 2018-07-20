New York'taki 'küresel ısınma davası'nın kazananı, enerji şirketleri oldu

Keenan, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği hayatın bir gerçeği ve savunma makamları bu konuya itiraz etmiyor ancak iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi sorunlar yargı makamı tarafından düzeltilmemeli, bunun yerine hükümetin diğer iki kolu tarafından ele alınmalı" ifadesini kullandı.
CHEVRON: SERA GAZLARI İDDİALARI STANDART BİR KARAR GEREKTİRİYOR
Kararın ardından Chevron tarafından yapılan açıklamada, "New York Belediyesinin iddiaları sera gazlarının salınımı üzerine kurulu ve bu iddialar federal hukuk kapsamında tekdüze ve standart bir karar gerektiriyor. ABD Kongresi, sera gazlarının salınımı konusundaki kararlar için Çevre Koruma Ajansını (EPA) yetkilendirmiştir" değerlendirmesine yer verildi.
MİLYARLARCA DOLARLIK MADDİ ZARAR, TAZMİNAT OLARAK TALEP EDİLMİŞTİ
ABD'nin Kaliforniya eyaleti Kuzey Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı William Alsup, geçen ay San Francisco ve Oakland Belediyelerinin enerji şirketlerine karşı açtığı benzer konulu davanın reddine karar vermiş ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak "Bu sorun, bölge yargıcı ve jürisinden ziyade daha büyük boyutta bir çözüm gerektiriyor." açıklamasında bulunmuştu.
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