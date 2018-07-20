New York'taki 'küresel ısınma davası'nın kazananı, enerji şirketleri oldu

Twitter Küresel ısınma verileri Trump endişesiyle arşivleniyor

New York Güney Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı John F. Keenan, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e karşı açılan davada, savunma makamlarının talebi üzerine davanın reddine karar verdi.

Keenan, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği hayatın bir gerçeği ve savunma makamları bu konuya itiraz etmiyor ancak iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi sorunlar yargı makamı tarafından düzeltilmemeli, bunun yerine hükümetin diğer iki kolu tarafından ele alınmalı" ifadesini kullandı.

CHEVRON: SERA GAZLARI İDDİALARI STANDART BİR KARAR GEREKTİRİYOR

Kararın ardından Chevron tarafından yapılan açıklamada, "New York Belediyesinin iddiaları sera gazlarının salınımı üzerine kurulu ve bu iddialar federal hukuk kapsamında tekdüze ve standart bir karar gerektiriyor. ABD Kongresi, sera gazlarının salınımı konusundaki kararlar için Çevre Koruma Ajansını (EPA) yetkilendirmiştir" değerlendirmesine yer verildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK MADDİ ZARAR, TAZMİNAT OLARAK TALEP EDİLMİŞTİ

© AFP 2018 / Apu Gomes Küresel ısınma 33 bölgedeki canlı türlerinin yarısını tehdit ediyor

New York Belediyesi, ocak ayında açtığı davada, söz konusu firmaların küresel ısınmaya neden olduklarını iddia ederken, New York halkını küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı bu firmalardan tazminat olarak talep etmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Kuzey Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı William Alsup, geçen ay San Francisco ve Oakland Belediyelerinin enerji şirketlerine karşı açtığı benzer konulu davanın reddine karar vermiş ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak "Bu sorun, bölge yargıcı ve jürisinden ziyade daha büyük boyutta bir çözüm gerektiriyor." açıklamasında bulunmuştu.