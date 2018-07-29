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16:29 29 Temmuz 2018
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    Kaplan

    Dünya üzerinde yaşayan kaplan sayısı, 3900'e kadar geriledi

    © Flickr/ Tambako The Jaguar
    Çevre
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    Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dünya üzerinde yaşayan kaplan sayısının 3900'e kadar gerilediğini duyurdu.

    Paslı yamalı yaban arısı
    © REUTERS / Rich Hatfield
    Nesli tehlikedeki türler arasında artık arı da var
    Yaklaşık 2 milyon yaşında olan kaplan türü için "Onu her yerde görebilirsiniz! Reklam panolarında, marka logolarında, giysi ve mobilya desenlerinde, moda dergilerinde, mağazalarda…" denen WWF açıklamasında "Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'in kırmızı listesinde yer alan kaplan türleri tehlike altında. Bugün dünyada doğal ortamında yaşayan yalnızca 3900 birey kaldı" ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, 1900'lerin başında sayısı 100.000'e ulaşan kaplan türüyle ilgili olarak şu bilgiler sıralandı:

    — Kaplan yaklaşık iki milyon yaşında olan bir tür! Dünya üzerindeki varlığı neredeyse insan kadar eski olan kaplan Asya kıtasından dünyaya yayıldı.

    — Kaplan, yaşadığı ekosistemdeki besin piramidinin en üstünde yer alan yırtıcılardandır. Piramidin alt katmanlarındaki türlerle beslenerek onların sayılarını da dengede tutar. Bu sayede ekosistemdeki bitki örtüsü ile alt katmanlardaki türlere ait birey sayısı arasındaki ilişki dengelenmiş olur.

    — Kaplan bir "şemsiye tür"dür. Yani bir ekosistemde kaplanın varlığı, onun altında yer alan diğer türlerin de yeterli miktarda var olduğu anlamına gelir. Bir kaplanın yaşamını sürdürebilmesi için yaklaşık 100 kilometrekare büyüklüğünde bir doğal alana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir birey ya da çift için ayrılacak en küçük koruma alanında yaşayan fil, gergedan, ayı, orangutan, geyik gibi tehlike altında olan pek çok türün de korunması sağlanmış olur.

    Insect Eye
    CC BY 2.0 / Gido / Crane Fly
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    - Her kaplanın çizgisi kendisine özgüdür. Bu çizgiler tıpkı insanlardaki parmak izi gibi ayırt edicidir ve bireyin kimliğini tanımlamaya yarar.

    — Kaplanlar dev kedilerdir. Boyları 2.6 metre ile 3.3 metre arasında değişebilir. Dişi bireylerin ağırlığı 67 — 90 kg arasında, erkek bireylerin ağırlığı ise 120 — 300 kg arasında olabilir.

    — Kuyrukları, kaplanların dengede kalabilmelerinde çok önemli bir etken. Özellikle uzun menzilde hızlı koşarken ve avlarını kovalarken kuyrukları sayesinde dengede kalıyorlar.

    — Kaplanlar mükemmel avcılardır. Renkleri ve desenleri doğal ortamda kolayca kamufle olmalarını, patilerinin alt kısmındaki yastıklı bölge sessizce avlarına yaklaşmalarını, kulaklarının iç tarafındaki beyaz kısım da sesleri çok iyi duymalarını ve ayırt etmelerini sağlar.

    — Kaplan idrarı tereyağlı patlamış mısır gibi kokar.

    — Kaplanlar çok iyi yüzücüler. Diğer kedilerin aksine suda vakit geçirmeyi çok severler ve iri cüsselerine göre çok iyi yüzerler.

    — Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'in kırmızı listesinde yer alan kaplan türleri tehlike altındadır. Bugün dünyada doğal ortamında yaşayan yalnızca 3900 birey kaldı.

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    Etiketler:
    çevre, hayvan, kaplan, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), WWF, Dünya
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