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11:17 30 Temmuz 2018
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    Alaska'daki Milli Arktika Parkı'nda bir kutup ayısı

    Kutup ayısının öldürülmesi tepki çekti

    © AP Photo / Subhankar Banerjee, File
    Çevre
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    Arktik bölgesinde gezi yapan turist gemisinin güvenlik görevlisi, meslektaşına saldırdığı gerekçesiyle kutup ayısını silahla vurarak öldürdü. Sosyal medyada, kutup ayısının kendi doğal ortamı ihlal edilerek öldürülmesine tepki gösterildi.

    Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı 'Sessiz avcı' olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70'lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.
    © REUTERS / Edgar Su
    Tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı Inuka öldü
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    Norveç'in kuzeyindeki Svalbard Takımadaları'ndaki Arktik bölgesinde gezi yapan turist gemisindeki güvenlik görevlisi bir kutup ayısını silahla vurarak öldürdü.

    Kuzey Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, cumartesi günü Svalbard Takımadaları'nın kuzey ucundaki Nordaustlandet Adası'na yanaşan MS Bremen adlı Alman bandıralı turist gemisinin güvenlik görevlisinin karaya indiği sırada bir kutup ayısının saldırısına uğradığı bildirildi. Bunun üzerine diğer güvenlik görevlisinin kutup ayısını silahla vurduğu belirtildi.

    Gemiyi işleten Alman Hapang Lloyd Cruises şirketi'nin sözcüsü, geminin iki güvenlik görevlisinin turistlerden önce adaya indiklerini ve içlerinden birinin kutup ayısının saldırısına uğradığını aktararak, arkadaşının başından yaralandığını gören diğer güvenlik görevlisinin "kendini koruyabilmek için kutup ayısını öldürmek zorunda kaldığını" ifade etti.

    Yaralı güvenlik görevlisinin helikopterle Spitsbergen Adası'ndaki Longyearbyen limanındaki hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.

    Cleveland Hayvanat Bahçesi'nde bir kutup ayısı
    © AP Photo / Amy Sancetta
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    KUTUP AYISININ ÇOK YAKININA TURİSTİK GEZİ YAPILMASINA TEPKİ

    Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kutup ayısının doğal ortamının ihlal edilip öldürülmesine tepki gösteren paylaşımlar yapıldı.

    Nesli tükenmekte olan türlerin durumuna dikkati çekmeyi amaçlayan sosyal medya hesabı "Extinction Symbol", konuyla ilgili paylaşımında, "Kutup ayısı vahşi bir hayvan gibi hareket ettiği için öldürüldü" ifadesi yer aldı.

    ​İngiliz komedyen Ricky Gervais de kendi kişisel Twitter hesabında "Hadi hep birlikte doğal ortamındaki kutup ayısının çok yakınına gidelim, sonra bize yaklaşırsa öldürelim. Ahmaklar" diye yazdı.

    ​Son yıllarda Arktik turizmi kapsamında bölgedeki buzullarla kaplı adalara yönelik ilginin canlandığı görülüyor. Gelecek hafta Longyearbyen limanından 18 turist gemisinin kalkmasının planlandığı belirtildi.

    Ancak gelişen turizmin bölgede yaşayan hayvan türlerinin varlığını tehdit edeceği endişeleri var.

    Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzullar ve karlı adalar üzerinde yaşayan kutup ayıları, dünyada yaşayan en büyük kara etoburu ve kendi faunasındaki en güçlü yırtıcı olarak biliniyor.

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    Etiketler:
    Kutup ayısı, Alman, Hapang Lloyd Cruises şirket, Kuzey Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Kurumu, Ricky Gervais, MS Bremen, Spitsbergen Adası, Nordaustlandet adası, Svalbard, Norveç
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