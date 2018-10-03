Kayıt
11:56 03 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Tayland'ın Phi Phi Lee adasındaki Maya koyu

    DiCaprio'nun The Beach filmiyle ünlenen Maya Koyu kapatıldı

    © AP Photo / Sakchai Lalit
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 60

    Tayland hükümeti ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nın oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) adlı filmle meşhur olan Maya Koyu'nu süresiz olarak kapattığını duyurdu. Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi sularıyla meşhur koyun her gün binlerce turistin ziyareti nedeniyle bozulan ekosisteminin iyileştirilmesi için bu yönteme başvurulduğu açıklandı.

    Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor
    © Fotoğraf : TOK Media
    Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor
    Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 tarihli The Beach filmiyle ünlenen Ko Phi Phi Lee adasındaki Maya Koyu turist kafilelerinin verdiği ekolojik zarardan dolayı süresiz olarak kapatıldı.

    1 Ekim'de süresiz kapatma kararını duyuran Tayland Ulusal Parklar Departmanı koydaki turizm yasağının 'ekosistem normale dönene kadar' kaldırılmayacağını duyurdu.

    Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suları ve çevresindeki davasa kayalarla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatan koy haziran ayında kumsal erozyonu ve kirlilik nedeniyle 4 aylığına ziyaretçi girişine kapatılmıştı. 

    Kumsal erozyonunun yanısıra tekne trafiği de halihazırda artan deniz suyu sıcaklığı ve iklim değişikliği nedeniyle kırılganlaşan koydaki mercan resiflerini tehdit ediyordu.

    Ancak Taylandlı yetkililer kısa vadeli önlemlerin soruna çözüm olmayacağını ve zararın tahmin edilen fazla olduğunu tespit etti.

    'EKOLOJİK SİSTEMİN CİDDİ OLARAK ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIK'

    İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen 61 balık türü tespit edildi.
    © Fotoğraf : DHA
    Akdeniz 'plastik denizi' olma riskiyle karşı karşıya: En çok plastik Türkiye'den
    Ulusal Parklar Müdürlüğü Direktörü Songtam Suksawang "Her ay değerlendirmelerde bulunduk ve günde 5.000 ziyaretçinin gelmesi nedeniyle turizm kaynaklı olarak ekolojik sistemin ciddi olarak zarar gördüğünü ortaya çıkardık" dedi.

    Geçici kapatma önelmelerinin koyu iyileştirmeye yetmeyeceğini vurgulayan Suksawang "(Koyu) İyileştirmek çok zor. Çünkü koydaki kumsal tamamen yok oldu. Kumsaldaki bitkiler de öyle" ifadelerini kullandı.

    Taylandlı yetkili ayrıca AFP muhabiri ile Maya Koyu sahilindeki bozulmayı gösteren fotoğrafları da paylaştı. Fotoğraflarda beyaz kumların geriye doğru çekilmesiyle  kıyıdaki ağaçlar ve daha küçük bitkilerin kökünden söküldükleri görüldü.

    Bölgedeki yerel tu şirketleri kararın işlerii olumsuz etkilemesinden endişe ederken, Tayland hükümetine koy çevresindeki mercan resiflerinin korunması konusunda destek veren çevre örgütü Ocean Quest Global'den Arnaus Simmons  kararı 'çok iyi haber' olarak niteledi.

    Simons'a göre Maya Koyu turistlere en az 4 yıl süreyle kapalı kalabilir.

    İlgili konular:

    ‘İnsan eli değmemiş’ ıssız ada, plastik atık rekortmeni
    Musluk sularının yüzde 83'ü plastik lif içeriyor
    Etiketler:
    Erozyon, Ekoloji, Kirlilik, Yasak, Turizm, Songtam Suksawang, Leonardo DiCaprio, Maya Koyu, Ko Phi Phi Lee, Tayland
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gürcistan'da Miss and Mister Planet Güzellik Yarışması
    Gürcistan'da düzenlenen Miss & Mister Planet Güzellik Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    İran'dan Suriye açıklaması: Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet