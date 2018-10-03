DiCaprio'nun The Beach filmiyle ünlenen Maya Koyu kapatıldı

Tayland hükümeti ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nın oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) adlı filmle meşhur olan Maya Koyu'nu süresiz olarak kapattığını duyurdu. Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi sularıyla meşhur koyun her gün binlerce turistin ziyareti nedeniyle bozulan ekosisteminin iyileştirilmesi için bu yönteme başvurulduğu açıklandı.

© Fotoğraf : TOK Media Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor

Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 tarihli The Beach filmiyle ünlenen Ko Phi Phi Lee adasındaki Maya Koyu turist kafilelerinin verdiği ekolojik zarardan dolayı süresiz olarak kapatıldı.

1 Ekim'de süresiz kapatma kararını duyuran Tayland Ulusal Parklar Departmanı koydaki turizm yasağının 'ekosistem normale dönene kadar' kaldırılmayacağını duyurdu.

Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suları ve çevresindeki davasa kayalarla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatan koy haziran ayında kumsal erozyonu ve kirlilik nedeniyle 4 aylığına ziyaretçi girişine kapatılmıştı.

Kumsal erozyonunun yanısıra tekne trafiği de halihazırda artan deniz suyu sıcaklığı ve iklim değişikliği nedeniyle kırılganlaşan koydaki mercan resiflerini tehdit ediyordu.

Ancak Taylandlı yetkililer kısa vadeli önlemlerin soruna çözüm olmayacağını ve zararın tahmin edilen fazla olduğunu tespit etti.

Maya Bay closed indefinitely — more at https://t.co/uth1IbjqRc

Maya Bay is to remain closed indefinietly.



The four month closure of Maya Bay on Koh Phi Phi has failed to restore the beach area as anticipated. So the national parks authority has issued a letter extending t… pic.twitter.com/yk4fu8UgzJ — The Thaiger (@phuketgazette) October 2, 2018

​'EKOLOJİK SİSTEMİN CİDDİ OLARAK ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIK'

Ulusal Parklar Müdürlüğü Direktörü Songtam Suksawang "Her ay değerlendirmelerde bulunduk ve günde 5.000 ziyaretçinin gelmesi nedeniyle turizm kaynaklı olarak ekolojik sistemin ciddi olarak zarar gördüğünü ortaya çıkardık" dedi.

Geçici kapatma önelmelerinin koyu iyileştirmeye yetmeyeceğini vurgulayan Suksawang "(Koyu) İyileştirmek çok zor. Çünkü koydaki kumsal tamamen yok oldu. Kumsaldaki bitkiler de öyle" ifadelerini kullandı.

Taylandlı yetkili ayrıca AFP muhabiri ile Maya Koyu sahilindeki bozulmayı gösteren fotoğrafları da paylaştı. Fotoğraflarda beyaz kumların geriye doğru çekilmesiyle kıyıdaki ağaçlar ve daha küçük bitkilerin kökünden söküldükleri görüldü.

Bölgedeki yerel tu şirketleri kararın işlerii olumsuz etkilemesinden endişe ederken, Tayland hükümetine koy çevresindeki mercan resiflerinin korunması konusunda destek veren çevre örgütü Ocean Quest Global'den Arnaus Simmons kararı 'çok iyi haber' olarak niteledi.

Simons'a göre Maya Koyu turistlere en az 4 yıl süreyle kapalı kalabilir.