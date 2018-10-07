Almanya'da yaklaşık 50 bin kişi, Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birini genişletmek amacıyla kesildiği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Almanya'da çevreciler kazandı: Ağaçların kesilmesine yürütmeyi durdurma kararı verildi

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda düzenlenen gösteriye 50 binden fazla kişinin katıldığı ve yüzlerce polisin görev yaptığı belirtildi.

Linyit kömürü kullanımının gereksiz olduğunu savunan göstericiler, şirketi daha fazla para kazanmak için ormanı yok etmekle suçladı.

Eylem dolayısıyla söz konusu bölge yakınından geçen A4 otoyolunda büyük yoğunluk yaşandı ve araç trafiği gün boyu aksadı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda düzenlenmek istenen gösteriyi polis dün yasaklamış, çevrecilerin olayı mahkemeye taşıması üzerine mahkeme gösterinin yapılabileceğine hükmetmişti.

Almanya'da 50 bin çevreciden Hambach Ormanı'nı koruma eylemi https://t.co/MxmZJrjutZ pic.twitter.com/AM0KtQUaF8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2018

​12 bin yıllık ormandaki ağaçların kesilmesini engellemek için yaklaşık beş yıldır ağaç evlerde yaşayan çevreciler, üç haftadır kademeli olarak buradan tahliye ediliyorlardı. Ağaçlardaki son baraka evler bu hafta başı güvenlik güçleri tarafından boşaltılarak sökülmüştü.

Ormanda asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın RWE tarafından işletilen maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini savunuyor. Ülkedeki yasalar ağaçlarda canlı olması halinde ağaçların kesilmesini yasaklıyor.