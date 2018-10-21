Çevre ve Şehircilik Bakanı: Hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik

Çevre ve Şehircilik Bakanı, "15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik. Halbuki şehrin en önemli noktasında, en merkezi lokasyonunda olan yerlerdir. Ama burası milletin kullanımına açılmak üzere ki ismi de millet bahçesidir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'nın yer aldığı 183 dönümlük kışlada yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şehrin her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Millet bahçesi projeleri tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 artacak. Sosyal alanda baktığımız zaman bizim yeşil alana ihtiyacımız var. Bizim bunların sayısını artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul 'yeşil alan'da sondan ikinci

İstanbul'da devam eden çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alanın yüzde 10 artacağını dile getiren Kurum, Esenler'in yeşil alan eksikliğinin hissedildiği ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Kurum, 182 bin metrekare alanda kurulacak 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hazırlıklarını yerinde incelediklerini belirterek, "Burayı da en kısa zamanda Esenler'e ve İstanbul'a kazandırıyor olacağız. İçinde her türlü faaliyetlerin yapılabildiği sosyal donatı alanlarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, yaşlıların, çocukların, gençlerin iç içe beraber zaman geçirebilecekleri bir alan oluyor. Bu noktada Esenler Belediyemiz gerçekten güzel bir projeye burada bizimle beraber eşlik ediyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapıp, İstanbul'umuza, Esenler'e kazandıracağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, sosyal anlamda böyle çalışmalara ihtiyaç olduğunu ve çalışmaların sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Burada ata sporları ve diğer sporları yapabilecekleri alanlar olacak. İnsanlar hem oturdukları mekanın yanında vakit geçirebilecekler hem sporlarını yapabilecekler ve doğayla iç içe zaman geçirebilecekler. 15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik. Halbuki şehrin en önemli noktasında, en merkezi lokasyonunda olan yerlerdir. Ama burası milletin kullanımına açılmak üzere ki ismi de millet bahçesidir, bu projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları da inşallah kısa zamanda hepsini teker teker açıyor olacağız. Bugün İstanbul'daki millet bahçelerimizi yerinde inceliyoruz. Buradan Başakşehir'i inceleyeceğiz orası da bitme aşamasına geldi. Esenler, Başakşehir, Üsküdar, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan, Pendik ve yine Başakşehir'de iki bölge, Hoşdere bunların hepsini en kısa zamanda İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız."