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15:20 26 Ekim 2018
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    Boracay

    Çevre temizliğinin ardından turizme yeniden açılan Boracay'a 'sıkıyönetim' geldi

    © Fotoğraf : Twitter/Boracay Foundation
    Çevre
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    'Filipinler'in parti adası' diye bilinen Boracay, on yılların çevre kirliliğinden temizlenmesi için kapatılmasının ardından kapılarını yeniden turistlere açtı. Ama Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin emriyle ziyaretçi sayısı kısıtlanırken parti yapmak ve kumar oynamak yasaklandı.

    Boracay
    © REUTERS / Charlie Saceda
    Filipinler 1 milyar dolar gelir getiren turistik adayı çevre kirliliği nedeniyle kapattı
    Filipinler'in beyaz kum plajlarıyla göz kamaştıran Boracay Adası, yılda 1 milyar dolar gelir getiren turizme on yıllarca kontrolsüz şekilde teslim olmasının ardından, yeniden doğuyor.

    1000 hektarlık yüzölçümü olan adanın 700 otel ve restoranın kanalizayonu doğrudan denize vermesi sonucu 'foseptik çukuruna döndüğünü' söyleyen Devlet Başkanı Duterte, Boracay'ı 6 aylığına kapatmıştı.

    SAHİLDE TAMPON BÖLGE

    Cuma günü temizlenmiş ve yeni bir düzene geçmiş halde turizme geri dönen adanın sahil şeridindeki tüm yapılar buldozerlerle yıkıldı ve denizle kara arasında 30 metre genişliğinde bir tampon bölge oluşturuldu.

    PLAJDA İÇKİ-SİGARA YASAK

    Yeni rejim uyarınca plajlarda sigara ve içki içmek yasaklandı.

    1 Mayıs İşçi Bayramı şerefine on binlerce turistin coşkulu katılımıyla düzenlenen ve günlerce süren plaj partileri (namı diğer LaBoracay) artık mazi oldu.

    Çevre kirliliği
    © AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET
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    KUMDAN KULELER BİLE YASAK

    Plajlarda artık masözler, seyyar satıcılar kol gezemeyecek, havai fişek gösterileri yapılmayacak, turistlerin önünde fotoğraf çektirmeyi çok sevdiği devasa kumdan kuleler inşa edilmeyecek. Şemsiye-şezlong yasağı bile geldi.

    SU SPORLARINA GEÇİCİ YASAK

    Tüple dalış, deniz motosikleti, uçurtma sörfü dahil tüm su sporları ikinci bir talimata değin şimdilik yasaklandı.

    Bu yasakla ilgili nihai karar, dalgıçlar ve deniz biyologlarının yaptığı araştırmalardan çıkacak değerlendirmelere göre verilecek.

    Boracay'ın üç kumarhanesi ise Duterte'nin emriyle kesinkes kapatıldı.

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    GÜNDE 19.200 TURİSTTEN FAZLASI KALAMAYACAK

    Geçmişte yılda 2 milyon turist ağırlayan adadaki ziyaretçi sayısına da kısıtlama uygulanacak. En dolu zamanında günde 40 bin ziyaretçi ağırlayan Boracay'da artık bir seferde 19.200 turistten fazlası bulunamayacak. İlk etapta bu sayı daha daz olacak. Zira ruhsatsız yüzlerce işletmenin üzerine gidilirken bugün itibarıyla sadece sadece 7308 odası olan 157 otelin çalışmasına izin verildi.

    Adadaki işçi sayısı 15.000'i geçmeyecek. Havayolları ve feribotların adaya yönelik seferlerine de kısıtlama getirildi.

    'NEREDE O ESKİ PARTİLER'

    Deniz araştırmalarına katılan Boracay Dalış Derneği Başkanı Michael A. Martillano, The Guardian gazetesine, su kalitesi, mercanlar ve deniz yaşamının durumunun son 6 ayda gerçekten düzeldiğini söyledi.

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    "Ancak parti yapmaya getirilenler gibi bazı kısıtlamalara uymak hepimiz için büyük bir sınav olacak" diye yakınan Martillano, "Boracay tatlı hayat denilince akla ilk gelen rotalardan biriydi, canının istediği an genelde plajlarda parti yapabilirdin, ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yine eğlence oalacak ama canının istediğini yapma, aklına estiğinde parti yapma alışkanlığından vazgeçmek bazılarını çok zorlayacak" dedi.

    ÖNCE DOĞA, SONRA EĞLENCE

    Dalma ve su sporlarına geçici yasak yüzünden de ağır darbe yediklerini belirten Dalış Derneği Başkanı, "Boracay'a adım atacak herkes, ister turist, ister işçi, ister yerli olsun, artık farklı bir zihniyete bürünmek zorunda. İyi vakit geçirin, ama doğa anaya da gözünüzün içi gibi bakın" diye konuştu.

    Etiketler:
    Rodrigo Duterte, Michael A. Martillano, Boracay, Filipinler
    Topluluk kurallarıTartışma
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