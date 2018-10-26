Çevre temizliğinin ardından turizme yeniden açılan Boracay'a 'sıkıyönetim' geldi

'Filipinler'in parti adası' diye bilinen Boracay, on yılların çevre kirliliğinden temizlenmesi için kapatılmasının ardından kapılarını yeniden turistlere açtı. Ama Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin emriyle ziyaretçi sayısı kısıtlanırken parti yapmak ve kumar oynamak yasaklandı.

© REUTERS / Charlie Saceda Filipinler 1 milyar dolar gelir getiren turistik adayı çevre kirliliği nedeniyle kapattı

Filipinler'in beyaz kum plajlarıyla göz kamaştıran Boracay Adası, yılda 1 milyar dolar gelir getiren turizme on yıllarca kontrolsüz şekilde teslim olmasının ardından, yeniden doğuyor.

1000 hektarlık yüzölçümü olan adanın 700 otel ve restoranın kanalizayonu doğrudan denize vermesi sonucu 'foseptik çukuruna döndüğünü' söyleyen Devlet Başkanı Duterte, Boracay'ı 6 aylığına kapatmıştı.

SAHİLDE TAMPON BÖLGE

Cuma günü temizlenmiş ve yeni bir düzene geçmiş halde turizme geri dönen adanın sahil şeridindeki tüm yapılar buldozerlerle yıkıldı ve denizle kara arasında 30 metre genişliğinde bir tampon bölge oluşturuldu.

PLAJDA İÇKİ-SİGARA YASAK

Yeni rejim uyarınca plajlarda sigara ve içki içmek yasaklandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı şerefine on binlerce turistin coşkulu katılımıyla düzenlenen ve günlerce süren plaj partileri (namı diğer LaBoracay) artık mazi oldu.

© AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET Her 6 ölümden birinin nedeni 'çevre kirliliği': Savaş, afet ve açlıktan daha çok öldürüyor 5

Plajlarda artık masözler, seyyar satıcılar kol gezemeyecek, havai fişek gösterileri yapılmayacak, turistlerin önünde fotoğraf çektirmeyi çok sevdiği devasa kumdan kuleler inşa edilmeyecek. Şemsiye-şezlong yasağı bile geldi.

SU SPORLARINA GEÇİCİ YASAK

Tüple dalış, deniz motosikleti, uçurtma sörfü dahil tüm su sporları ikinci bir talimata değin şimdilik yasaklandı.

Bu yasakla ilgili nihai karar, dalgıçlar ve deniz biyologlarının yaptığı araştırmalardan çıkacak değerlendirmelere göre verilecek.

Boracay'ın üç kumarhanesi ise Duterte'nin emriyle kesinkes kapatıldı.

Sputnik Dünyanın, çevre için en büyük tehlike arz eden kentleri belirlendi GÜNDE 19.200 TURİSTTEN FAZLASI KALAMAYACAK

Geçmişte yılda 2 milyon turist ağırlayan adadaki ziyaretçi sayısına da kısıtlama uygulanacak. En dolu zamanında günde 40 bin ziyaretçi ağırlayan Boracay'da artık bir seferde 19.200 turistten fazlası bulunamayacak. İlk etapta bu sayı daha daz olacak. Zira ruhsatsız yüzlerce işletmenin üzerine gidilirken bugün itibarıyla sadece sadece 7308 odası olan 157 otelin çalışmasına izin verildi.

Adadaki işçi sayısı 15.000'i geçmeyecek. Havayolları ve feribotların adaya yönelik seferlerine de kısıtlama getirildi.

'NEREDE O ESKİ PARTİLER'

Deniz araştırmalarına katılan Boracay Dalış Derneği Başkanı Michael A. Martillano, The Guardian gazetesine, su kalitesi, mercanlar ve deniz yaşamının durumunun son 6 ayda gerçekten düzeldiğini söyledi.

© Fotoğraf : DHA İzmir çevre şampiyonu oldu

"Ancak parti yapmaya getirilenler gibi bazı kısıtlamalara uymak hepimiz için büyük bir sınav olacak" diye yakınan Martillano, "Boracay tatlı hayat denilince akla ilk gelen rotalardan biriydi, canının istediği an genelde plajlarda parti yapabilirdin, ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yine eğlence oalacak ama canının istediğini yapma, aklına estiğinde parti yapma alışkanlığından vazgeçmek bazılarını çok zorlayacak" dedi.

ÖNCE DOĞA, SONRA EĞLENCE

Dalma ve su sporlarına geçici yasak yüzünden de ağır darbe yediklerini belirten Dalış Derneği Başkanı, "Boracay'a adım atacak herkes, ister turist, ister işçi, ister yerli olsun, artık farklı bir zihniyete bürünmek zorunda. İyi vakit geçirin, ama doğa anaya da gözünüzün içi gibi bakın" diye konuştu.