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14:58 30 Ekim 2018
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    Fırtına Vadisi

    Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Çevre
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    Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı.

    İmar Barışı ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı.

    İstanbul-Yüksek Yapılaşma-Gökdelen
    © AA /
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    WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, bu kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.

    9 YAPI YIKILACAK

    Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım ihalesine rağmen dere yatağındaki bazı inşaatların sürdüğü belirlendi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi'nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" uyarısında bulunmuştu.

    Etiketler:
    yıkım, İmar barışı, ihale, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Rize, Türkiye
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