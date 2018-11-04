Irak’ta Fırat ve Dicle'deki binlerce ölü balık karaya vurdu

Babil'de tatlı su balığı yetiştiricisi Hüseyin Talip yaptığı açıklamada, "Bir sabah binlerce balığın ölerek su yüzüne çıktığı bir manzarayla karşılaştık ve şok olduk. Balık yetiştiricileri olarak tüm gelirimizi kaybettik ve perişan durumdayız. Balıkların ani ölümünün nedenini bilmiyoruz ama zehirlenme sonucu olduğunu ileri sürenler var." dedi.
Sosyal medyada da gündem olan olayda balık yetiştiricileri, konunun araştırılması ve benzer vakaların önüne geçilmesi için hükümete çağrı yaptı.
Irak #Babil kentide binlerce tonluk balık henüz nedeni bilinmeyen nedenlerle telef oldu.Irak’ın ekonomisine 1 darbe daha vuruldu.Petrol zengini #Irak binlerce bilim insanı olmasına rağmen balıkların neden telaf olduğunun sebebinin araştırılması için örneğini Ürdün’e gönderdi. pic.twitter.com/IJqXNlxZHV— Ali Semin — علي سمين (@alisemin) November 3, 2018
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