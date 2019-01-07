'Bedava yemeğe' alışan bozayılar, bu yıl kış uykusuna yatmadı

Yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına giden bozayılar, ekim ile kasım aylarında gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış'a geliyor. Şu sıralar kış uykusuna yatmaları gereken bazı bozayıların gündüz ormanlık alanlarda gezindiği, akşam saatlerinde de çöplükte beslendikleri gözlendi.
SARIKAMIŞ'TAKİ 9 BOZAYIDAN SADECE 2'Sİ KIŞ UYKUSUNA YATTI
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban yaptığı açıklamada, Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi kapsamında yaptıkları çalışmada, Sarıkamış'ta bu sene yakalayıp verici taktıkları 9 bozayıdan 2'sinin şu an da kış uykusuna yattığını, diğerlerinin halen uyumadığını tespit ettiklerini anlattı.
BEDAVA YEMEK, BOZAYILARI KIŞ UYKUSUNA YATIRMIYOR
Şehir çöplüğüne dökülen hazır besinlerin ayıların biyolojik aktivitelerini engellediğini ifade eden Çoban, "Bozayıların kış uykusuna yatmamasının en önemli sebeplerinden biri çöplüğün hazır besin sağlaması. Çöplükte bedava yemek olduğu sürece biyolojik görevlerini yerine getirmesi gereken bozayılar sadece çöplükten beslenerek hayatını sürdürmeye başlıyor ve kış uykusuna yatmıyor, bunun önlenmesi gerekir" şeklinde konuştu.
KuzeyDoğa Derneğince yapılan araştırmalarda, Sarıkamış'taki sarı çam ormanlarında yaşayan bozayıların, kış öncesi yaklaşık 250-300 kilometre mesafe katederek Artvin Şavşat ilçesine göç edip yazı burada beslenerek geçirdikten sonra kış uykusu için geri döndükleri belirlenmişti.
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